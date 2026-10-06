Jovem ganha novo pai na Justiça após 18 anos de ausência do biológico

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Um homem que exerce o papel de pai de uma jovem desde a primeira infância teve a paternidade socioafetiva reconhecida pela Justiça de Santa Catarina.

A decisão determinou a inclusão do pai socioafetivo no registro civil, mantendo também o vínculo com o pai biológico.

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O processo diz que o homem mantém união estável com a mãe da jovem desde 2006 e a conheceu quando ela tinha aproximadamente dois anos.

Desde então, ele afirmou ter assumido as funções paternas e construído uma relação de pai e filha reconhecida pela família e pela sociedade.

Pai biológico mantinha contatos esporádicos

Segundo o pedido apresentado à Justiça, o pai biológico mantinha contatos esporádicos com a jovem e não prestava assistência afetiva, moral ou material.

Foram apresentados registros fotográficos e outros elementos que comprovaram a convivência familiar ao longo de aproximadamente 18 anos entre o homem que exerce o papel de pai e a jovem.

O Ministério Público também solicitou a participação do pai biológico, que concordou com o reconhecimento da paternidade socioafetiva.

Depois disso, a jovem passará a ter o nome do pai socioafetivo incluído no registro civil, sem a retirada do vínculo com o pai biológico.

O sobrenome do homem também será acrescentado ao nome dela por meio de averbação no cartório de registro civil.

O caso tramita em segredo de Justiça.