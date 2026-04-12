Jovem sem habilitação mata mulher atropelada em cima da faixa

Vítima não resistiu aos ferimentos, mesmo com atendimento - Foto: Reprodução

Um jovem de 19 anos, identificado como Fahed Al Kujok, foi preso em flagrante após matar atropelada uma mulher de 36 anos, enquanto ela tentava atravessar a faixa de pedestres. O caso aconteceu neste sábado, 11, e o motorista não possuía carteira de habilitação.

O caso aconteceu na avenida Luiz Dumont Villares, em São Paulo. Segundo informações divulgadas pela polícia, a vítima, de nome Elizete da Silva Santos, ainda foi socorrida e levada para o Hospital do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos.

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O condutor ainda tentou fugir, mas foi preso logo em seguida. O jovem passou pelo teste do etilômetro, mas o resultado do exame foi negativo. A pena para quem comete o crime é de dois a quatro anos de detenção, com possibilidade de se agravar, caso o motorista esteja sob efeito de álcool ou sem habilitação.

Desdobramentos

O motorista foi levado para o 39º Distrito Policial, onde está preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O caso será investigado.