BRASIL
Jovem sem habilitação mata mulher atropelada em cima da faixa
Vítima tentava atravessar faixa de pedestres
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Um jovem de 19 anos, identificado como Fahed Al Kujok, foi preso em flagrante após matar atropelada uma mulher de 36 anos, enquanto ela tentava atravessar a faixa de pedestres. O caso aconteceu neste sábado, 11, e o motorista não possuía carteira de habilitação.
O caso aconteceu na avenida Luiz Dumont Villares, em São Paulo. Segundo informações divulgadas pela polícia, a vítima, de nome Elizete da Silva Santos, ainda foi socorrida e levada para o Hospital do Mandaqui, mas não resistiu aos ferimentos.
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O condutor ainda tentou fugir, mas foi preso logo em seguida. O jovem passou pelo teste do etilômetro, mas o resultado do exame foi negativo. A pena para quem comete o crime é de dois a quatro anos de detenção, com possibilidade de se agravar, caso o motorista esteja sob efeito de álcool ou sem habilitação.
Desdobramentos
O motorista foi levado para o 39º Distrito Policial, onde está preso por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O caso será investigado.
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