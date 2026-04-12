Segurança de metrô é demitido após vídeo de sua aparência viralizar

O vídeo chegou a vídeo chegou a quase 600 mil curtidas no Instagram. - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um segurança de metrô da CCR-SP foi demitido após um vídeo de sua aparência viralizar nas redes sociais, em fevereiro deste ano.

Lucas Prado, que também é influenciador, foi flagrado na estação Santa Cruz, na zona sul de São Paulo, passando informação a passageiros do metrô e o vídeo chegou a quase 600 mil curtidas no Instagram. A aparência do então funcionário da CCR-SP chamou a atenção.

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Veja o vídeo

Dias depois, entretanto, o ex-funcionário da concessionária relatou em suas redes sociais que foi desligado pela empresa

“Oi gente, sou Hassami, acho que muitas pessoas me conhecem por conta de um vídeo como segurança de atendimento do metrô, onde estou mexendo no dread, no cabelo. Sem muitas delongas, venho falar que fui desligado pela empresa, já tem duas semanas. Não consegui efetivar um vídeo explicando o que aconteceu. Fui demitido um pouco depois daquele vídeo”, explicou ele.

Ainda de acordo com ele, assuntos relacionados ao antigo trabalho ainda serão pautas nas suas redes sociais.

“Vou estar mais presente aqui nas redes sociais. Ainda vou continuar com o papo de metrô, assuntos pertinentes relacionados ao metrô e vou criar novos quadros”, continuou ele.

O Portal A TARDE entrou em contato com o CCR-SP para esclarecimentos sobre o caso e não teve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto a manifestações.