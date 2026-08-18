Justiça condena Danilo Gentili por posts contra Padre Júlio Lancellotti

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A Justiça de São Paulo condenou o apresentador Danilo Gentili a pagar R$ 10 mil por danos morais ao Padre Júlio Lancellotti. A decisão, de 6 de agosto, também determinou a retirada de publicações consideradas ilícitas.

A sentença foi proferida pela 29ª Vara Cível do Foro Central Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O processo tramita sob segredo de Justiça e ainda cabe recurso.

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Entre os conteúdos que deverão ser removidos está a publicação “#Perdeu, Padre — Padre da Linguiça leva uma invertida”, feita em 25 de abril de 2025. A determinação inclui também imagens manipuladas associadas ao conteúdo e outras publicações apontadas no processo.

Segundo a decisão, Padre Júlio afirmou ter sido alvo de uma série de manifestações nas redes sociais e em uma plataforma digital ligada ao apresentador.

A ação apontou conteúdos considerados ofensivos, difamatórios e de conotação homofóbica, além do uso de apelidos pejorativos e imagens manipuladas, inclusive produzidas com inteligência artificial.

Postagens ultrapassaram limite da sátira, diz juiz

A Justiça analisou diferentes manifestações apresentadas no processo. Entre elas estavam expressões como “o padre que compra silêncio com Pajero”, “me dá uma Pajero aí que eu paro de zuar” e “quantas marmitas dá para comprar com uma Pajero”.

Para o juiz responsável pela sentença, a afirmação de que o religioso teria “comprado silêncio” não poderia ser enquadrada apenas como sátira.

De acordo com a decisão, a frase transmitia como fato a ideia de que Padre Júlio teria oferecido uma vantagem financeira a outra pessoa para que ela permanecesse em silêncio.

Também foi considerada ilícita a publicação que afirmava que o padre teria recusado uma proposta de conciliação porque pretendia ficar com “o dinheiro todo só para ele”.

Parte das publicações já havia sido analisada

A sentença também considerou que alguns dos conteúdos apresentados na ação já tinham sido discutidos em um processo anterior.

Naquela ocasião, foram analisadas três manifestações: a afirmação de que Padre Júlio “prefere linguiça”, o apelido “padre da linguiça” e uma publicação relacionada ao posicionamento atribuído ao religioso sobre o conflito entre Israel e Palestina.

O juiz entendeu, porém, que outros conteúdos poderiam ser examinados no novo processo.

Padre Júlio comenta decisão

Após a sentença, Padre Júlio Lancellotti afirmou ao g1 que ficou satisfeito com o resultado. “Penso ser importante a decisão judicial para que as mídias sejam orientadas por ética e respeito aos direitos humanos.”

A defesa de Danilo Gentili ainda não havia se manifestado sobre a decisão.