Justiça condena marca de moda a indenizar família de Tim Maia

Tim Maia morreu em 1998 - Foto: Reprodução | Instagram

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que a marca de roupas Reserva vai ter que indenizar a família do cantor e compositor Tim Maia após utilizarem frases de suas músicas em camisetas sem autorização.

A ação judicial envolve duas estampas: uma com os dizeres “Guaraná & Suco de Caju & Goiabada & Sobremesa”, e outra com a frase “Você e Eu, Eu e Você”.

Leia mais:

>>Justiça autoriza registro de criança como nome faraó negro

>>Antonia Fontenelle leva a melhor em batalha judicial contra Deolane

>>Latino entra na polêmica de Léo Santana com o 'faz o L’: “O primeiro"

De acordo com o STJ, a empresa se apropriou indevidamente da obra de Tim Maia para fins comerciais. A indenização a ser paga pela marca pode chegar a R$ 600 mil, valor que corresponde à totalidade da receita obtida com as vendas das camisetas.