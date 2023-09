Justiça nega habeas corpus para agressor de Victor Meyniel

O estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, que espancou o ator Victor Meyniel no último dia 2, teve o pedido de habeas corpus negado pela Justiça, nesta quarta-feira, 6.

Segundo pubicação do portal G1, a defesa do agressor alegou que o cliente estava sofrento constragimento ilegal, no entanto, a desembargadora Denise Vaccari Machado Paes não concedeu o pedido do advogado de Yuri.

Yuri de Moura Alexandre foi indiciado nesta sexta-feira, 8, por lesão corporal, atos homofóbicos e falsidade ideológica. O porteiro Gilmar José Agostini, que assistiu toda a ação e não fez nada também foi indiciado pela Polícia Civil.

O porteiro pode responder por omissão de socorro. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal.

Agressão contra o ator

Victor Meyniel conheceu o estudante em uma boate. Eles foram juntos até o apartamento do agressor, onde começou o desentendimento. Yuri agrediu o ator na portaria do prédio com uma sequência de socos no rosto. A ação foi registrada por câmeras de segurança.