Justiça nega liberdade a preso com 103 kg de ouro avaliado em R$ 60 mi

O advogado do empresário Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos, preso com mais de 100 quilos de ouro escondidos dentro de uma picape durante uma abordagem realizada na Ponte dos Macuxis, na BR-401, em Boa Vista, solicitou à Justiça o relaxamento da prisão do seu cliente.

Contudo, o relator do caso, o desembargador federal Marcus Vinicius Reis Bastos, negou o pedido e determinou que Bruno permaneça detido na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.

Ao solicitar o pedido de liberdade, o advogado de Bruno apontou que o empresário é provedor da família, mas o desembargador não acatou a demanda. "Observo, ainda, que as condições pessoais do Paciente não constituem impedimento à decretação de sua custódia preventiva. Importa considerar as razões postas para a decretação da medida, as quais revelam-se suficientes".

Para o magistrado, "a prisão preventiva é a única medida cabível na espécie capaz de assegurar a ordem pública. Eventuais medidas diversas, tais como compromisso de comparecer em juízo ou mesmo tornozeleira eletrônica, não evitaria a continuidade delitiva, visto o modus operandi adotado pelo investigado, de transportar, sem receio, quantidade expressiva de ouro, e diante da negativa em colaborar com as investigações."

"Salvo conduto neste momento geraria verdadeira descrédito do Poder Judiciário perante a sociedade, configurando nefasto estímulo para que outros indivíduos se sintam à vontade para praticar crimes da mesma natureza com a certeza da impunidade", diz outro trecho da decisão.

O desembargador pontuou ainda ser essa a maior apreensão de ouro em mais de dois anos no Estado de Roraima – 103kg, com valor estimado em 60 milhões de reais. "A conduta praticada pelo flagranteado vulnera a ordem pública, revelando-se altamente reprovável", pontuou.

"Não se pode conceber como natural o transporte de elevadíssimo montante de minério, especialmente em regiões alcançadas por terras indígenas, que continuam a serem saqueadas por criminosos".