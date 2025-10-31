Menu
BRASIL
BRASIL

La Niña: novembro deve ser marcado por frio e muita chuva no Brasil

Fenômeno é capaz de influenciar o clima global

Victoria Isabel

31/10/2025 - 8:53 h | Atualizada em 31/10/2025 - 9:35
Passagem de frentes frias será facilitada pelo La Niña
O fenômeno La Niña, padrão climático natural caracterizado por temperaturas mais frias do que a média no Pacífico Equatorial e capaz de influenciar o clima global, deve dominar as condições meteorológicas no Brasil em novembro.

Segundo a previsão do Climatempo divulgada nesta quinta-feira, 30, a passagem de frentes frias será facilitada pelo La Niña, atingindo principalmente o Sul e o Sudeste do país.

O fenômeno também deve movimentar o ar úmido do Norte para o Sudeste e Centro-Oeste, e até dois corredores de umidade influenciados pela La Niña podem se transformar em uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), provocando chuvas intensas por vários dias consecutivos.

O Sudeste será uma das regiões mais afetadas, com temperaturas abaixo da média, nebulosidade constante e chuvas frequentes. No Paraná, a precipitação acumulada deve ficar ligeiramente acima da média para o mês. Já a região Centro-Oeste pode ter dificuldades para elevar as temperaturas devido ao excesso de neblina, acompanhada de temporais fortes na maioria dos estados.

No Nordeste, não há previsão de grandes mudanças, exceto na Bahia, onde o volume de chuvas deve aumentar, onde o La Niña deve provocar temporais e tempo instável em Salvador.

No Sul, as alterações de temperatura se concentram no Rio Grande do Sul, que deve registrar uma redução nos temporais e precipitação abaixo da média em todo o estado.

Previsão do tempo para o fim de semana em Salvador

A previsão do tempo para Salvador indica que no sábado, 1º, a temperatura mínima será de 22°C e a máxima de 30°C, com chuva de 3,9 mm, vento ESE a 13 km/h e umidade entre 64% e 88%, com 75% de chance de chuva. O dia começará com sol e pancadas de chuva pela manhã, diminuindo as nuvens à tarde, e à noite o céu ficará com pouca nebulosidade.

No domingo, 2, a mínima será de 23°C e a máxima de 29°C, com 86% de chance de chuva. O dia terá sol pela manhã, mas com possibilidade de chuvas, que diminuem à tarde, e à noite o céu permanecerá pouco nublado.

Chuva clima Brasil La Niña temperatura ZCAS

