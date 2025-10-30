Menu
BRASIL
PAISAGEM

Cidade onde o sol nasce primeiro no Brasil encanta com qualidade de vida

Capital nordestina combina amanhecer único, áreas verdes preservadas e praias tranquilas, atraindo turistas em busca de qualidade de vida

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/10/2025 - 20:56 h
Capital paraibana é conhecida como a Porta do Sol
Capital paraibana é conhecida como a Porta do Sol

Enquanto São Paulo ainda dorme sob o céu cinzento da madrugada, em João Pessoa, no Nordeste brasileiro, a luz dourada do novo dia já toca as falésias e piscinas naturais.

A capital paraibana é conhecida como a “Porta do Sol” graças à Ponta do Seixas, o ponto mais oriental do continente americano, que garante à cidade o espetáculo do primeiro amanhecer do país.

A cerca de 20 minutos do centro de João Pessoa, o Farol do Cabo Branco se tornou símbolo desse amanhecer, atraindo visitantes que madrugam para observar o sol despontar.

Quando a luz ilumina o horizonte, o mar e as falésias ganham tons de laranja e dourado, enquanto as piscinas naturais surgem na maré baixa, oferecendo um cenário perfeito para mergulhos entre peixes coloridos.

Mas João Pessoa vai além da beleza natural. Considerada uma das cidades mais arborizadas do mundo, combina áreas preservadas de Mata Atlântica com praias tranquilas como Tambaú e Cabo Branco, ideais para famílias e quem busca descanso à beira-mar.

O Centro Histórico da capital revela construções do século XVI, igrejas barrocas e casarões coloridos que preservam a identidade nordestina. Para assistir ao nascer do sol, o ideal é chegar cedo à Ponta do Seixas, levar uma câmera e aproveitar para um café da manhã à beira-mar em um dos quiosques locais.

x