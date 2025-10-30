Céu terá duas luas durante a noite pelos próximos 58 anos

O fenômeno ficará até 2083 - Foto: Ilustrativa | Freepik

O céu ganhará uma nova companhia nas noites dos próximos 58 anos. Uma “segunda lua” foi descoberta por astrônomos em agosto deste ano, fazendo companhia para a verdadeira lua.

Apesar do nome, a lua é na verdade um asteroide de 19 metros de diâmetro, batizado como 2025 PN7. Ele foi detectado pelo observatório Pan-STARRS, localizado em Haleakala, no Havaí.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Watch Earth’s newest quasi-moon in motion. 🌍🌀 The new paper “Meet Arjuna 2025 PN7” confirms #asteroid 2025 PN7 is trapped in a quasi-satellite orbit, looping around Earth (in a rotating frame) from the 1960s to the 2080s. iopscience.iop.org/article/10.3...



[image or embed] — Tony Dunn (@tony873004.bsky.social) 21 de outubro de 2025 às 16:13

Entretanto, a segunda lua não poderá ser vista a olho nu, mas sim apenas com telescópios, pois ela não órbita diretamente a Terra e segue uma trajetória que se assemelha a rotatividade planeta Terra em torno do Sol, criando uma ilusão de ótica.

Os pesquisadores ainda informaram que o pequeno asteroide permanecerá na vista deles até 2083, quando deve se afastar gradualmente e desaparecer, voltando a sua rota original.