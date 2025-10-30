NOVIDADE
Céu terá duas luas durante a noite pelos próximos 58 anos
O fenômeno foi detectado por pesquisadores do Havaí
Por Franciely Gomes
O céu ganhará uma nova companhia nas noites dos próximos 58 anos. Uma “segunda lua” foi descoberta por astrônomos em agosto deste ano, fazendo companhia para a verdadeira lua.
Apesar do nome, a lua é na verdade um asteroide de 19 metros de diâmetro, batizado como 2025 PN7. Ele foi detectado pelo observatório Pan-STARRS, localizado em Haleakala, no Havaí.
Watch Earth’s newest quasi-moon in motion. 🌍🌀 The new paper “Meet Arjuna 2025 PN7” confirms #asteroid 2025 PN7 is trapped in a quasi-satellite orbit, looping around Earth (in a rotating frame) from the 1960s to the 2080s. iopscience.iop.org/article/10.3...— Tony Dunn (@tony873004.bsky.social) 21 de outubro de 2025 às 16:13
[image or embed]
Entretanto, a segunda lua não poderá ser vista a olho nu, mas sim apenas com telescópios, pois ela não órbita diretamente a Terra e segue uma trajetória que se assemelha a rotatividade planeta Terra em torno do Sol, criando uma ilusão de ótica.
Leia Também:
Os pesquisadores ainda informaram que o pequeno asteroide permanecerá na vista deles até 2083, quando deve se afastar gradualmente e desaparecer, voltando a sua rota original.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes