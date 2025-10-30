Menu
HOME > MUNDO
NOVIDADE

Céu terá duas luas durante a noite pelos próximos 58 anos

O fenômeno foi detectado por pesquisadores do Havaí

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

30/10/2025 - 15:38 h
O fenômeno ficará até 2083
O fenômeno ficará até 2083

O céu ganhará uma nova companhia nas noites dos próximos 58 anos. Uma “segunda lua” foi descoberta por astrônomos em agosto deste ano, fazendo companhia para a verdadeira lua.

Apesar do nome, a lua é na verdade um asteroide de 19 metros de diâmetro, batizado como 2025 PN7. Ele foi detectado pelo observatório Pan-STARRS, localizado em Haleakala, no Havaí.

Watch Earth’s newest quasi-moon in motion. 🌍🌀 The new paper “Meet Arjuna 2025 PN7” confirms #asteroid 2025 PN7 is trapped in a quasi-satellite orbit, looping around Earth (in a rotating frame) from the 1960s to the 2080s. iopscience.iop.org/article/10.3...

[image or embed]

— Tony Dunn (@tony873004.bsky.social) 21 de outubro de 2025 às 16:13

Entretanto, a segunda lua não poderá ser vista a olho nu, mas sim apenas com telescópios, pois ela não órbita diretamente a Terra e segue uma trajetória que se assemelha a rotatividade planeta Terra em torno do Sol, criando uma ilusão de ótica.

Leia Também:

Mulher morre após ser esquecida por um cruzeiro em uma ilha
Mulheres criam espaço onde homens são proibidos
Mansão brasileira está entre as mais impressionantes do mundo

Os pesquisadores ainda informaram que o pequeno asteroide permanecerá na vista deles até 2083, quando deve se afastar gradualmente e desaparecer, voltando a sua rota original.

x