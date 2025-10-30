MUNDO
Mulheres criam espaço onde homens são proibidos
Espaço fica na zona rural do Texas com 11 mulheres de 60 a 80 anos
Por Redação
Um grupo de mulheres resolveu criar um espaço próprio, no Texas, Estados Unidos, para viverem em paz e longe das relações abusivas que tiveram ao longo da vida. Lá a entrada de homens é proibida.
Batizado de The Bird’s Nest, o projeto nasceu em 2022 idealizado pela empresária Robyn Yerian, de 70 anos, e se tornou refúgio para quem busca liberdade e companhia após divórcios e relações traumáticas.
O vilarejo fica em Cumby, zona rural do Texas, reúne 11 mulheres com idades entre 60 e 80 anos. Cada uma vive em uma minicasa e paga cerca de US$ 450 mensais, valor que inclui água, luz e internet. O modelo combina moradia acessível com convivência, apoio emocional e serviços compartilhados.
O espaço funciona como um condomínio comunitário, com centro de convivência e áreas para oficinas. Segundo Robyn, a exclusividade feminina dá segurança e paz às moradoras, muitas delas sobreviventes de relações abusivas ou com pouco suporte após o divórcio.
Além da convivência diária, as residentes compartilham responsabilidades e cuidados. Em casos de doença, todas se mobilizam para auxiliar a vizinha — prática que reforça o sentimento de rede e proteção. A fundadora afirma nunca ter reajustado o aluguel e oferece descontos para quem enfrenta dificuldades financeiras.
O The Bird’s Nest também promove autonomia. Em junho, sediou seu primeiro workshop de construção, ensinando ferramentas e montagem de estruturas básicas. A proposta é fortalecer a independência feminina, sobretudo para quem nunca teve acesso a esse tipo de aprendizado.
