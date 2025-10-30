Menu
AUSTRÁLIA

Mulher morre após ser esquecida por um cruzeiro em uma ilha

Ela estava com um grupo quando ela se afastou para descansar

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 13:59 h | Atualizada em 31/10/2025 - 12:45
A mulher desembarcou do Coral Adventurer no sábado, 25
A mulher desembarcou do Coral Adventurer no sábado, 25

Uma idosa de 80 anos, que não teve a identidade revelada, morreu após ser esquecida em uma ilha na Grande Barreira de Corais, na Austrália, por um navio de cruzeiro em que estava viajando. A informação é da BBC.

A mulher desembarcou do Coral Adventurer no sábado, 25, para caminhar na ilha Lizard, a 250 km ao norte da cidade de Cairns, no Estado australiano de Queensland. Ela estava com um grupo quando ela se afastou para descansar.

Leia Também:

Mulheres criam espaço onde homens são proibidos
Mansão brasileira está entre as mais impressionantes do mundo
Argentina declara PCC e Comando Vermelho organizações terroristas

O navio deixou a ilha perto do pôr do sol e retornou horas depois, quando a tripulação percebeu que a mulher não havia retornado ao navio. O corpo da mulher só foi encontrado no dia seguinte, pela manhã.

A Autoridade de Segurança Marítima da Austrália (Amsa, na sigla em inglês) declarou estar investigando o caso e que irá se reunir com a tripulação do navio ainda esta semana.

