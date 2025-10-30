AUSTRÁLIA
Mulher morre após ser esquecida por um cruzeiro em uma ilha
Ela estava com um grupo quando ela se afastou para descansar
Por Redação
Uma idosa de 80 anos, que não teve a identidade revelada, morreu após ser esquecida em uma ilha na Grande Barreira de Corais, na Austrália, por um navio de cruzeiro em que estava viajando. A informação é da BBC.
A mulher desembarcou do Coral Adventurer no sábado, 25, para caminhar na ilha Lizard, a 250 km ao norte da cidade de Cairns, no Estado australiano de Queensland. Ela estava com um grupo quando ela se afastou para descansar.
Leia Também:
O navio deixou a ilha perto do pôr do sol e retornou horas depois, quando a tripulação percebeu que a mulher não havia retornado ao navio. O corpo da mulher só foi encontrado no dia seguinte, pela manhã.
A Autoridade de Segurança Marítima da Austrália (Amsa, na sigla em inglês) declarou estar investigando o caso e que irá se reunir com a tripulação do navio ainda esta semana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes