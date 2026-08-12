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Latam abre 40 vagas para formar mecânicos de aviões; veja como se inscrever

Aulas começam em outubro e aprendizado será dividido em etapas

Edvaldo Sales
Por
Aulas começam em outubro e aprendizado será dividido em etapas
Aulas começam em outubro e aprendizado será dividido em etapas - Foto: Divulgação

A Latam Brasil abriu um processo seletivo para formar mecânicos de aeronaves. São 40 vagas e o curso é destinado a quem quer construir uma carreira em manutenção aeronáutica.

A empresa também vai oferecer bolsa de estudos equivalente a 65% do valor da formação.

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Inscrições

As inscrições ficam abertas até 20 de agosto e podem ser feitas por meio de um formulário online. As aulas têm previsão de início para 13 de outubro.

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Aulas

Com duração de nove meses, o curso vai ser feito em período integral, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e formará a primeira turma da Escola de Mecânicos da companhia aérea aberta ao público externo, que antes era destinada apenas a funcionários da empresa.

As aulas presenciais serão no Centro de Manutenção da Latam, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Quem pode se inscrever

Quem quiser se inscrever deve ter mais de 18 anos, ensino médio completo e residir ou ter fácil acesso ao município.

Formação em etapas

A primeira fase da formação é o Curso Básico para Formação de Mecânico de Manutenção Aeronáutica.

Depois, os alunos poderão se especializar em Célula ou Grupo Motopropulsor, de acordo com o desempenho acadêmico, disponibilidade de vagas e formação das turmas.

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curso latam

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