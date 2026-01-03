Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Lei muda regra histórica e redefine a velocidade máxima nas estradas

Norma sancionada em 2022 alterou limites em rodovias federais e reacendeu debate sobre segurança e fluidez no trânsito

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

03/01/2026 - 16:58 h
Lei nº 14.440 atualizou velocidades nas estradas brasileira
Lei nº 14.440 atualizou velocidades nas estradas brasileira -

Em setembro de 2022, a Lei nº 14.440 foi sancionada promovendo uma das atualizações mais relevantes das regras de trânsito dos últimos anos. A norma redefiniu os limites máximos de velocidade em rodovias brasileiras e teve grande repercussão entre especialistas, motoristas e gestores públicos.

A discussão ganhou força justamente por alterar parâmetros que estavam em vigor havia anos, mexendo diretamente na rotina de quem circula diariamente pelas estradas do país.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Adequação à realidade das rodovias

A proposta nasceu da necessidade de alinhar os limites de velocidade às condições reais das estradas. Entraram na conta fatores como duplicação de pistas, qualidade do pavimento, volume de tráfego e histórico de acidentes, critérios considerados essenciais para tornar as regras mais coerentes com cada trecho.

A ideia central foi abandonar um modelo engessado e adotar limites que refletissem melhor a infraestrutura disponível.

Leia Também:

Nem rápido, nem devagar: o segredo para passar ileso pela blitz da PRF
Ratinho escapa de condenação por sugerir matar deputada; entenda
O que a numerologia reserva para Lula e Bolsonaro em 2026
Brasil e Reino Unido oficializam parceria para prevenir tráfico humano

O que mudou nos principais trechos

Entre os pontos mais debatidos estiveram rodovias federais duplicadas, como segmentos da BR-101 e da BR-116. Nessas áreas, veículos leves passaram a ter permissão para trafegar em velocidades mais altas, especialmente onde a estrutura oferece maior capacidade e segurança.

Em contrapartida, caminhões passaram a enfrentar restrições mais rígidas em trechos considerados críticos, como serras, curvas acentuadas e aclives longos — locais historicamente associados a acidentes graves.

Já nas rodovias de pista simples, como partes da BR-163, a legislação adotou uma padronização mais conservadora. O foco foi reduzir colisões frontais e tornar o fluxo mais previsível, com limites iguais para diferentes tipos de veículos.

Desafios para tirar a lei do papel

A entrada em vigor da nova regra exigiu uma operação complexa dos órgãos de trânsito. Foi preciso revisar a sinalização, recalibrar radares e reforçar campanhas educativas para orientar os condutores sobre as mudanças.

A comunicação foi tratada como etapa fundamental do processo, justamente para evitar autuações causadas pelo desconhecimento das novas normas.

Resultados e reflexões ao longo do tempo

Com o passar dos meses, começaram a surgir avaliações positivas. Em rodovias onde os limites passaram a dialogar melhor com a infraestrutura, houve melhora na fluidez do tráfego. Já nos trechos onde a velocidade foi reduzida, especialistas observaram queda gradual no número de acidentes graves.

A experiência reacendeu o debate sobre a importância de revisões periódicas nas regras de circulação, acompanhando a evolução das estradas e o comportamento dos motoristas. Nesse contexto, a Lei nº 14.440 ficou marcada como um passo relevante na busca por um trânsito mais seguro e eficiente no Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil estradas federais limite de velocidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lei nº 14.440 atualizou velocidades nas estradas brasileira
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Lei nº 14.440 atualizou velocidades nas estradas brasileira
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Lei nº 14.440 atualizou velocidades nas estradas brasileira
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Lei nº 14.440 atualizou velocidades nas estradas brasileira
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

x