DESTINOS CRUZADOS

O que a numerologia reserva para Lula e Bolsonaro em 2026

Astróloga Rosane Bloise diz que 2026 promete ser um ano de tensões máximas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

03/01/2026 - 9:08 h
Lula e Bolsonaro
Lula e Bolsonaro -

O cenário político de 2026 não vai ser para amadores. De acordo com a oraculista Rosane Bloise, em conversa com a Veja, o Brasil deve enfrentar um "mês eleitoral de alta voltagem", regido por quadraturas severas entre Mercúrio, Marte e Plutão.

O clima de polarização emocional deve atingir o ápice, favorecendo candidatos que mantenham a disciplina, enquanto a impulsividade e os escândalos vão ter os impactos amplificados pelos astros.

Lula: o ano do mestre e o desafio da saúde

Para o presidente Lula, 2026 vai ser um período de Ano Pessoal 11/2. Na numerologia, o 11 é um número-mestre de altíssima sensibilidade e magnetismo, mas que cobra um preço alto em termos de energia vital.

A Força do 9 e do 11: Lula possui Expressão 9, o que o mantém como uma figura de impacto coletivo. No entanto, sua Personalidade 11 em 2026 indica que cada gesto dele vai ser amplificado, gerando ondas de atenção e, simultaneamente, de forte oposição.

Com a "Alma 7", os bastidores do presidente devem ser marcados pela introspecção e pelo planejamento meticuloso. Não é um ano para embates diretos, mas para a diplomacia e o fortalecimento de alianças.

Bloise adverte que os números 7 e 11 exigem atenção redobrada à saúde. O desgaste mental e a preservação da energia física vão ser os maiores desafios do petista no próximo ciclo.

Bolsonaro: reinício sob a sombra do judiciário

Jair Bolsonaro entra em um Ano Pessoal 1, o número do recomeço, da iniciativa e da tentativa de retomar o protagonismo. Contudo, essa energia de "novo ciclo" colide com desafios estruturais profundos.

A personalidade comunicativa e impulsiva (Número 3) vai continuar sendo a maior ferramenta de mobilização de Bolsonaro, mas também a maior vulnerabilidade, podendo gerar controvérsias imprevisíveis.

A numerologia aponta que, em anos regidos pela vibração 1, processos e investigações tendem a ganhar um ritmo acelerado. Bloise sugere que 2026 pode marcar o "limite" de ciclos, com decisões judiciais que podem alterar drasticamente sua trajetória ou limitar sua atuação política.

Apesar da tentativa de reorganização, a vibração 9 da expressão dele indica dificuldade em furar a bolha, mantendo o ex-presidente restrito à sua base tradicional em meio a um cenário de grande desgaste físico e estresse.

2026: o ano universal 1

Coletivamente, o Brasil vai estar sob o Ano Universal 1, que simboliza a busca por novos rumos e renovação política. O choque entre a necessidade de renovação do país e a carga histórica de Lula e Bolsonaro vai criar um ambiente de instabilidade emocional até os últimos dias da eleição.

"Candidatos com postura estável e transparente tendem a se beneficiar, enquanto o cenário permanece favorável a reviravoltas e decisões tardias do eleitorado", afirma Rosane Bloise.

Bolsonaro eleições 2026 Lula numerologia polarização política Política brasileira

x