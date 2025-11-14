Menu
BRASIL
BRASIL

Linha de trem interestadual terá tarifas reajustadas em dezembro

Trem percorre 664 km entre dois estados e é considerado um dos mais importantes do país

Luan Julião

Por Luan Julião

14/11/2025 - 18:32 h | Atualizada em 14/11/2025 - 18:42
Atualização segue parâmetros da ANTT
A partir de dezembro de 2025, os passageiros que utilizam o transporte ferroviário entre Minas Gerais e Espírito Santo terão novas tarifas. A data definida para a vigência dos valores é 10 de dezembro, quando entra em efeito a atualização autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A medida envolve o Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), operado pela Vale, que destaca a necessidade do reajuste para manter o funcionamento regular do serviço. A empresa afirma que a adequação dos preços segue os parâmetros regulatórios e contribui para preservar a operação em padrões de qualidade e sustentabilidade.

O trem, que percorre cerca de 664 quilômetros entre Belo Horizonte e Cariacica, é considerado um dos principais e mais tradicionais serviços ferroviários de longa distância em atividade no país. Além de ligar duas capitais, o trajeto atende diversas comunidades ao longo da ferrovia e é reconhecido pela importância social e histórica que mantém na região.

De acordo com a Vale, a atualização das tarifas não altera o compromisso da operadora com a segurança e o atendimento aos usuários. A empresa reforça que continuará informando o público sempre que houver mudanças no serviço.

Passageiros que desejarem esclarecer dúvidas ou buscar orientação podem entrar em contato com o Alô Vale, canal disponível gratuitamente pelo número 0800 285 7000, com atendimento 24 horas.

x