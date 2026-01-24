'Lobisomem' mobiliza policiais e caso vira investigação interna na PM

Mulher acionou a polícia e afirmou que criatura a persegue há anos - Foto: Divulgação

Um caso inusitado aconteceu na madrugada de sexta-feira, 23, em Sentinela do Sul, no Sul do Rio Grande do Sul. A polícia foi acionada por uma moradora que relatou uma suposta tentativa de invasão à sua residência e pediu atendimento imediato. A ocorrência deu início a uma apuração interna na Brigada Militar.

A guarnição foi até o endereço indicado e realizou buscas no pátio e nas imediações da casa. Nenhum sinal de arrombamento foi encontrado e não havia indicação da presença de qualquer pessoa suspeita no local.

Os policiais solicitaram, durante o atendimento, que a mulher e o filho descrevessem quem estaria tentando entrar no imóvel e foram surpreendidos com o relato. A moradora disse que o responsável seria um “lobisomem”. O filho, que é cego, confirmou a versão e afirmou que a figura os persegue há anos.

Diante da ausência de indícios materiais de crime e da descrição apresentada, os agentes encerraram a ocorrência após orientar a família. No boletim de atendimento, os policiais registraram que não havia qualquer indivíduo no local.

“Por se tratar de uma criatura folclórica, foi dito às partes solicitantes que, não havendo nenhum indivíduo no local, seja ele humano ou licantropo, a averiguação seria encerrada”, diz o registro.

Entretanto, a forma como o texto foi escrito chamou atenção da corporação: “Como não dispomos do lendário caçador de monstros Van Helsing, pouco poderíamos fazer além da averiguação”.

Depois disso, o Comando Regional de Polícia Militar do Centro-Sul informou que instaurou apuração para analisar o conteúdo do boletim, por considerar que foram utilizadas expressões incompatíveis com os valores e a conduta esperada de policiais militares.

A Brigada Militar esclareceu, em nota, que o chamado foi tratado como uma possível tentativa de invasão e que, após verificação no local, não foi constatada ameaça real.

Além disso, o comando destacou que a análise interna busca esclarecer as circunstâncias do atendimento, identificar eventuais responsabilidades e avaliar a necessidade de medidas administrativas.

Nota da Brigada Militar:

"O Comando Regional de Polícia Militar do Centro-Sul vem a público informar que a confecção de um Boletim de Ocorrência no município de Sentinela do Sul, no qual constaram expressões não condizentes com os valores e a ética policiais-militares previstos na Lei Complementar nº 10.990/97, está sendo apurada ainda na data de hoje, com o objetivo de aprofundar a análise das circunstâncias, identificar eventuais responsabilidades e adotar as medidas cabíveis.

A guarnição foi acionada por uma moradora que relatou uma possível tentativa de invasão de residência, solicitando atendimento com brevidade diante do risco percebido. No local, após averiguação, não foi constatada nenhuma situação de ameaça ou presença suspeita, sendo informado pelos solicitantes que o fato estaria relacionado a uma figura de caráter folclórico, sem indícios concretos de perigo. Diante disso, a ocorrência foi encerrada após orientação, permanecendo a possibilidade de novo acionamento em caso de situação real que demande intervenção policial."