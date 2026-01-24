Menu
BRASIL

Morre fundador da Gol Linhas Aéreas, aos 57 anos, vítima de câncer

Empresário era presidente do conselho da empresa aérea

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/01/2026 - 11:55 h
Fundador da Gol morreu vítima de câncer
Fundador da Gol morreu vítima de câncer

Morreu na manhã deste sábado, 24, o empresário, fundador e presidente do conselho de administração da empresa Gol Linhas Aéreas, Constantino de Oliveira Júnior, aos 57 anos, vítima de um câncer.

Constantino estava internado em um hospital em São Paulo onde tratava de um câncer diagnosticado há anos atrás.

Ele foi um dos fundadores da empresa em 2001 e esteve à frente da companhia como presidente-diretor até 2012. A partir daí, ele passou a atuar somente no conselho administrativo, do qual era presidente.

Sob sua liderança, a empresa consolidou o modelo de baixo custo no Brasil, e em 2007 comprou a Varig.

Antes de criar a Gol, o empresário atuou entre 1994 a 2000 como diretor da Comporte Participações, grupo de transporte de passageiros fundado por seu pai, Nenê Constantino. Ele também era irmão do empresário Henrique Constantino.

Atuações além da Gol

Além das atuações na Gol, o empresário era membro do conselho de administração e um dos fundadores do Grupo Abra, holding do setor aéreo que controla a Gol e a Avianca, companhia colombiana de aviação.

Pastor é preso por estuprar fiéis em falsos rituais em igreja
Brasil vai receber megafábrica da BYD com investimento de R$ 5,5 bilhões
Professor que torturava aluno de 16 anos é demitido pelo MEC
Conselho da Paz: Trump recebe ‘não’ de países e Lula se posiciona

Carreira como piloto

Constantino também atuou como piloto de corridas, participando da Porsche GT3 Cup Challenge Brasil, onde foi vice-campeão em 2008 e campeão em 2011.

Gol lamentou a morte do fundador

Em nota, a Gol lamentou a morte de seu fundador, destacando seu legado.

“Neste dia de enorme tristeza, a companhia se solidariza com os familiares e amigos, expressando seus sentimentos e reconhecendo seu legado”, afirmou a empresa.

Segundo o comunicado, “sua liderança, visão estratégica e jeito simples e humano deixaram marcas profundas na cultura da Gol, cujos princípios seguem transformando a aviação no Brasil”.

x