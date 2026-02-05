Menu
BRASIL
DESMATAMENTO

Localizada no Brasil, 4ª maior árvore do mundo está ameaçada

Área que abriga a planta arbórea foi a segunda mais afetada pelo desmatamento na Amazônia no último trimestre de 2025

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/02/2026 - 11:44 h

Imagem ilustrativa da imagem Localizada no Brasil, 4ª maior árvore do mundo está ameaçada
-

A quarta maior árvore do mundo, localizada no Estado do Pará, está correndo risco. Isso porque, a Floresta Estadual do Paru, local que a abriga, foi a segunda unidade de conservação estadual mais ameaçada pelo desmatamento na Amazônia entre outubro e dezembro de 2025.

Os dados são do relatório Ameaça e Pressão em Áreas Protegidas, publicado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), nesta quarta-feira, 4.

O exemplar de angelim-vermelho de 88,5 metros de altura, e é a maior árvore da América Latina. O local integra o maior bloco contínuo de áreas protegidas e terras indígenas do mundo e, além da planta arbórea, há outras de grande porte no local, consideradas símbolos da biodiversidade amazônica.

Lista das 10 unidades de conservação estaduais mais ameaçadas no último trimestre de 2025:

  1. APA do Lago de Tucuruí (PA)
  2. FES do Paru (PA)
  3. FES Afluente do Complexo do Seringal Jurupari (AC)
  4. APA Baixada Maranhense (MA)
  5. FES do Rio Gregório (AC)
  6. APA de Nhamundá (AM)
  7. APA Guajuma (AM)
  8. FES do Antimary (AC)
  9. APA Caverna do Maroaga (Presidente Figueiredo – AM)
  10. RDS Vitória de Souzel (PA)

O relatório conta com uma metodologia que analisa a presença e a concentração de células de 10 × 10 km com ocorrência de desmatamento dentro e nos arredores das unidades, responsáveis por classificar o nível de ameaça ao território.

x