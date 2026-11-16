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O prêmio principal do concurso da Quina 7169, estimado em R$ 13,5 milhões, não saiu para nenhum apostador. O sorteio foi realizado na noite desta segunda-feira, 16, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor estimado para o próximo concurso é de R$ 14,5 milhões.

Cinquenta e três apostas acertaram as quatro dezenas e cada apostador vai embolsar R$9.521,59. Um desses bilhetes foi registrado em Salvador.

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O próximo concurso 7170 da Quina acontece nesta terça-feira, 17, às 21h, no horário de Brasília. O valor estimado é de R$ 14,5 milhões. Os sorteios da Quina acontecem de segunda a sexta-feira, às 21h, e aos domingos, 11h.

As dezenas sorteadas foram: 35- 41 - 44 - 59 - 80

Rateio do prêmio e ganhadores:

5 acertos (Quina): Nenhum ganhador

4 acertos (Quadra): 53 apostas ganhadoras, R$ 9.521,59

3 acertos (Terno): 3.520 apostas ganhadoras, R$ 136,53

Quanto rende um prêmio de R$ 13,5 milhões da Quina a partir desta terça-feira, 17?

Rendimento mensal estimado:

Poupança: R$ 90.450

CDB (100% do CDI): R$ 112.050

Tesouro Selic: R$ 113.400

Estimativas proporcionais às taxas utilizadas anteriormente, com valores líquidos de IR nas aplicações tributadas. Os rendimentos variam conforme as taxas e o prazo de aplicação.

Como resgatar o prêmio da quina?

O ganhador de um prêmio da Quina deve seguir as orientações da Caixa Econômica Federal para retirar o dinheiro. O procedimento varia de acordo com o valor recebido e a modalidade da aposta.

Prêmios de até R$ 2.428,80: podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou agência da Caixa.

Prêmios acima de R$ 2.428,80: o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da Caixa.

-Prêmios a partir de R$ 10 mil: o pagamento é feito em prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação dos documentos na agência.

Qual é o prazo para resgatar?

O ganhador tem 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para retirar o dinheiro. Depois desse período, o prêmio não resgatado é destinado ao Fies.

Atenção: prêmios de apostas feitas pela internet seguem procedimento próprio de resgate, disponível nos canais digitais das Loterias CAIXA.