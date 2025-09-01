Lotofácil da Independência vai pagar maior prêmio da história; veja

Lotofácil da Independência de 2024 - Foto: Reprodução

A Lotofácil da Independência de 2024 promete movimentar apostadores em todo o país. O concurso especial de número 3.480 vai sortear nada menos que R$ 220 milhões, valor recorde na história da modalidade. O sorteio acontece no próximo sábado, 6, às 20h, e as apostas podem ser registradas até 18h do mesmo dia, em qualquer casa lotérica ou pelo site da Caixa.

O grande atrativo é que o prêmio não acumula: se ninguém cravar os 15 números, a quantia será distribuída entre os acertadores da faixa seguinte, que começa em 14 acertos, e assim sucessivamente.

Como jogar

O volante da Lotofácil traz 25 números, dos quais o apostador pode escolher entre 15 e 20. Existe ainda a opção da “surpresinha”, em que o sistema escolhe os números automaticamente. A aposta simples custa R$ 3,50. Segundo a Caixa, há premiações para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas, sendo este último o prêmio principal.

Bolão da Lotofácil

Além do jogo individual, a loteria oferece a alternativa do bolão, que permite a participação em grupo. Cada cota dá direito a um recibo próprio, o que facilita o resgate do prêmio. O valor mínimo do bolão é de R$ 14, com cada cota custando pelo menos R$ 4,50.

O número de cotas varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas:

15 números: até 7 cotas

16 números: até 25 cotas

17 números: até 30 cotas

18 números: até 35 cotas

19 números: até 70 cotas

20 números: até 100 cotas

Os bolões podem ser organizados pelos próprios jogadores ou oferecidos pelas lotéricas. Neste último caso, pode haver cobrança de uma taxa de serviço de até 35% sobre o valor da cota. Uma novidade deste ano é que as cotas também podem ser adquiridas pelo portal Loterias Caixa.

As vendas começaram na quarta-feira, 27, dando início à corrida para concorrer ao maior prêmio já visto na Lotofácil.