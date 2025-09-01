Menu
BRASIL
BRASIL

Mais de 2,4 toneladas de café impróprio ao consumo são apreendidas

Ação aconteceu em quatro fábricas que estavam torrando grãos com outras impurezas em quantidades acima do limite legal

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/09/2025 - 15:25 h
Mais de 2,4 toneladas de café são apreendidas em operação
Foram apreendidas mais de 2,4 toneladas de café impróprio para o consumo neste sábado, 30, pelo Ministério da Agricultura. Quatro fábricas de café torrado e moído no Rio de Janeiro foram alvo da apreensão.

As empresas torravam o café com outras impurezas em um número acima do permitido por lei, que é no máximo de 1%, de acordo com a legislação brasileira.

Os produtos serão analisados em laboratório e após os laudos, terão suas marcas divulgadas pelo governo.

A operação conjunta aconteceu em parceria com o Procon-RJ, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Sedcon) e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Além do café, também foram descaracterizadas três bobinas de rótulos irregulares de marcas diferentes.

Para que os problemas sejam corrigidos, as empresas foram intimadas e terão 90 dias para corrigirem as estruturas físicas, processos de higiene e controle de qualidade, além de implantar sistemas formais de classificação e rastreabilidade das matérias-primas.

