Vítima de 61 socos do ex-namorado mostra recuperação após cirurgia

A tentativa de feminicídio gerou múltiplas fraturas no rosto da estudante de 35 anos - Foto: Reprodução | TikTok

Juliana Soares, mulher agredida com 61 socos pelo ex-namorado Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, mostrou neste domingo, 31, pela primeira vez o resultado da cirurgia de reconstrução facial.

A mulher de 35 anos sofreu fraturas em quatro ossos do rosto e passou por cirurgia de reconstrução facial. Além da estética, Juliana ficou com sequelas funcionais. “Não consigo mastigar", relatou.

O que aconteceu?

A tentativa de feminicídio gerou múltiplas fraturas no rosto da estudante de 35 anos. O caso aconteceu no dia 26 de julho de 2025, em um condomínio em Natal, no Rio Grande do Norte, Juliana Soares já havia sido agredida sete meses antes pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral.

Na tarde do sábado, 26, em que ocorreu a agressão, o casal havia recebido amigos na área comum do condomínio onde moravam, no bairro de Ponta Negra. Após uma discussão motivada por ciúmes, Igor tomou o celular de Juliana e o arremessou na piscina. “Eu peguei as minhas coisas, minha bolsa, e fui lá para o bloco, me sentei no banquinho e fiquei lá tomando um ar”, relatou ela na entrevista.

Pouco depois, ele subiu até o apartamento dela, no 16º andar, enquanto Juliana acessava o prédio pelo elevador de serviço. Ao se encontrarem, Igor tentou impedir que ela entrasse em casa. Ela se recusou a sair do elevador por saber que fora dali não haveria câmeras. Foi então que ele ameaçou: “Então você vai morrer”.

“Eu projetei o meu braço na frente do meu rosto para tentar me defender. Eu lembro que naquele momento o meu propósito era me manter viva, me manter consciente, na medida do possível, porque se eu me entregasse, eu tenho certeza que eu não estaria aqui para contar essa história", disse.