BRASIL
BRASIL

Lua e Via Láctea se encontram no céu do Brasil em espetáculo raro

Fenômeno acontece em 26 de outubro

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

20/10/2025 - 19:11 h
Lua e Via Láctea se encontram
Lua e Via Láctea se encontram -

Na noite de 26 de outubro de 2025, o céu brasileiro será palco de um evento astronômico único: a Lua cruzará o núcleo da Via Láctea, proporcionando um show imperdível para quem gosta de observar o cosmos. O fenômeno será visível aproximadamente uma hora após o pôr do Sol em todo o país, especialmente em regiões com baixa poluição luminosa.

Um clique para guardar

Mesmo nas cidades mais iluminadas, o encontro entre a Lua e a galáxia poderá ser registrado com celulares ou câmeras simples. O contraste entre o disco lunar e o centro galáctico promete imagens de tirar o fôlego, principalmente quando a Lua iluminar o horizonte oeste e a faixa leitosa da Via Láctea surgir ao fundo.

Aprenda a fotografar com a live do Urânia Planetário

Para ajudar o público a capturar o momento perfeito, o Prof. Dr. Marcos Calil fará uma live nesta terça-feira (20/10), às 19h30, ensinando como fotografar e editar imagens da Lua com a Via Láctea usando apenas o celular. O conteúdo ficará gravado e disponível no canal do YouTube do Urânia Planetário, permitindo que todos se preparem antes do grande espetáculo.

Prepare a lente do seu celular, escolha um bom ponto de observação e aproveite essa janela única para o Universo. Uma noite para se emocionar com a grandiosidade do cosmos e fazer parte de uma experiência inesquecível.

x