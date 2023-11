Lula indica quatro nomes para o Conselho Administrativo de Defesa | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou, na noite da segunda-feira, 20, os quatro nomes que irão ocupar os postos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que estavam vagos. As escolhas, que terão que ser aprovados pelo Senado, foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça, 21.

As indicações passarão por sabatina pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e, posteriormente, pelo Plenário da Casa.

Os indicados foram:

- José Levi Mello do Amaral Júnior, na vaga decorrente do término do mandato de Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann. É ex-ministro da Advocacia- Geral da União (AGU) no governo Jair Bolsonaro e atual secretário geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

- Camila Cabral Pires Alves, ex-economista-chefe do Cade, indicada pelo Ministério da Fazenda, na vaga decorrente do término do mandato de Sérgio Costa Ravagnani.

- Diogo Thomson de Andrade, na vaga decorrente do término do mandato de Luis Henrique Bertolino Braido. Superintendente-adjunto do Cade, que tem o aval do ministro Vinicius de Carvalho (Controladoria-Geral da União) e de advogados da área

- Carlos Jacques Vieira Gomes, consultor do Senado e indicado por senadores, na vaga decorrente do término do mandato de Lenisa Rodrigues Prado.

O Cade é responsável por analisar e decidir as fusões, aquisições de controle, incorporações e outros atos de concentração econômica entre grandes empresas que possam colocar em risco a livre concorrência. Também tem como função investigar e julgar cartéis e outras condutas nocivas à livre concorrência, além de realizar ações educativas para instruir o público sobre condutas que podem prejudicar a livre concorrência.