Lula parabeniza Simone Tebet pelo aniversário de 55 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu parabéns à ministra ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que completa 55 anos neste sábado, 22. Petista desejou “muitas felicidades, muita força e saúde”.

“Hoje é dia de comemorar a vida da companheira e ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Desejo muitas felicidades, muita força e saúde para seguirmos juntos construindo um Brasil mais justo, desenvolvido e solidário. Um grande abraço”, declarou em seu perfil no X (ex-Twitter).

Integrantes do governo e outros governistas também deram parabéns à Tebet, como os ministros Rui Costa (Casa Civil), Anielle Franco (Igualdade Racial), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações) e Juscelino Filho (Comunicações). Além da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).