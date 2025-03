Márcia Goldschmidt faz denúncia contra SBT: “Afastada e queimada”

Márcia contou que tudo começou depois de ser sondada pela TV Globo - Foto: Reprodução

A apresentadora Márcia Goldschmidt abriu o jogo e criticou o SBT. Ela, que comandava um programa homônimo na emissora no final da década de 90, acusou a emissora de perseguição.



“Eu gravava um programa em cima do outro, as pessoas me odiavam. As pessoas que já eram da emissora há muito tempo, botaram todo mundo contra mim. Os artistas, o elenco… Eu entrava no restaurante e sentava para comer sozinha”, contou.

Márcia contou que tudo começou depois de ser sondada pela TV Globo: “Eu achava que não ia conseguir. Só Deus me dava força quando eu passava por trás do tapume e gravava ao vivo.”

“Às vezes, no meio do programa, ‘rodava’ tudo. Mas eu me segurava e ia. Vocês não têm noção do que era o SBT inteiro contra uma pessoa. Até os setores administrativos foram contaminados”, ressaltou.

No papo com Daniela Albuquerque, no Sensacional, na Rede TV!, Goldschmidt detalhou um encontro com Silvio Santos. Ao saber que a famosa não tinha contrato e recebia um salário módico, demitiu toda diretoria executiva da atração.

“Eu fiquei super na geladeira, afastada e queimada. Meu tapete foi puxado porque eu não tinha experiência de bastidores de televisão. Apesar de sentir que aquilo estava acontecendo contra mim, eu nunca imaginei o motivo pelo qual aquilo acontecia”, refletiu.

De acordo com o Metrópoles, ela também mencionou uma "máfia" dentro da emissora, que manipulava a imprensa para difamá-la.