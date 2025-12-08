META
Macaúba: empresa árabe investe US$ 3 bilhões em biocombustíveis no Brasil
Projeto deve contribuir com a economia brasileira
Em 2027, todas as companhias aéreas do Brasil precisarão reduzir suas emissões de carbono em voos domésticos. A meta inicial é de 1%, com o objetivo de chegar a 10% até 2037. Para alcançar essa redução, o projeto da Acelen Renováveis, empresa criada pelo fundo soberano Mubadala Capital, de Abu Dhabi, é fundamental para que combustíveis sustentáveis (SAF) passem a ser utilizados no país.
Com um investimento de mais de US$ 3 bilhões em sua primeira unidade integrada de biocombustíveis, junto à biorrefinaria na Bahia e ao centro agroindustrial de inovação tecnológica em Montes Claros (MG), o Acelen Agripark, a empresa pretende produzir cerca de 1 bilhão de litros anuais de combustíveis renováveis.
O CEO da empresa, Luiz de Mendonça, destaca o potencial de redução de emissões:“O Brasil pode, e deve, assumir o protagonismo na transição energética, e a Acelen Renováveis reafirma hoje sua contribuição para esse futuro sustentável”.
Leia Também:
Segundo a companhia, o uso desses combustíveis pode reduzir até 80% das emissões de CO₂ em comparação aos combustíveis fósseis.
Projeto inovador
O projeto árabe possui uma abordagem inovadora: em vez de utilizar matérias-primas como soja ou palma, a empresa apostou na macaúba, planta nativa do cerrado brasileiro, geralmente usada de forma ornamental.
Desde 1950, especialistas estudam o potencial industrial do óleo da macaúba, e diversas descobertas foram feitas:
- A macaúba cresce bem em áreas de pastagens degradadas;
- Possui produtividade até dez vezes maior por hectare que a soja;
- Todo o fruto pode ser aproveitado: óleo, fibras, proteínas e resíduos agrícolas;
- Pode sequestrar até 60 milhões de toneladas de CO₂ ao longo da vida útil do projeto.
Segundo a empresa, a primeira extração do óleo da macaúba já foi realizada, marcando um momento histórico para a iniciativa.
Impacto econômico e social
De acordo com estudo da FGV, o projeto deve contribuir com cerca de R$ 40 bilhões para a economia brasileira e gerar 85 mil empregos diretos e indiretos na próxima década.
Outra iniciativa da empresa, o programa Acelen Valoriza, oferece assistência técnica e apoio à renda dos colaboradores, fortalecendo o desenvolvimento local.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes