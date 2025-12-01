Mãe e filha de 7 anos morrem em queda de hotel

Mulher e filha morreram após queda em um hotel - Foto: Reprodução / Redes sociais

Uma tragédia no centro de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira, 1º, tem chamado a atenção. Uma mulher de 32 anos e sua filha, de 7 anos, morreram ao cair do 10º andar de um hotel.

O caso está sendo investigado e as informações iniciais das autoridades sobre a presença de um terceiro envolvido no quarto do hotel são conflitantes.

Autoridades divergem sobre caso

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou ao site Estado de Minas que o marido da vítima também estaria no quarto do hotel no momento da queda.

“O pai estaria ameaçando se jogar, mas não houve uma terceira queda. Ele não foi localizado até o momento”, informou o CBMMG.

Em contrapartida, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) afirma, em comunicado inicial, que não havia um homem no quarto no momento do incidente.

Até o momento, a causa exata da queda é desconhecida. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que requisitou a perícia e o rabecão ao local, e que a ocorrência está em aberto, com mais informações a serem repassadas após o encerramento dos trabalhos investigativos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Guarda Municipal, a PMMG e o CBMMG estão presentes no local prestando apoio à ocorrência.

Em nota, o Hotel Nacional Inn Belo Horizonte, onde as vítimas estavam hospedadas, lamentou profundamente o ocorrido e garantiu que está colaborando integralmente com todas as autoridades competentes para o andamento das investigações.

"O Hotel Nacional Inn Belo Horizonte reforça que preza pela segurança de seus hóspedes e colaboradores e mantém padrões operacionais," afirmou o comunicado.