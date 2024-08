Mãe é presa após dar 'pauladas' em filha por não limpar a casa

Ainda de acordo com o informe, o MP pediu para que outras vítimas procurem o órgão para registrar a denúncia - Foto: Divulgação | Freepik

A polícia prendeu uma mulher de 51 anos em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após ela bater na filha com pauladas por não ter limpado a casa.

Após ser agredida, a jovem de 26 anos foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra a mãe. Ela relatou que a agressão ocorreu devido ao fato de não ter realizado a limpeza da casa.

Em seguida, a polícia localizou e prendeu a mãe por lesão corporal. A jovem foi encaminhada ao hospital para receber tratamento para os ferimentos.