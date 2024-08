Fluminense e Corinthians fazem homenagem a Silvio Santos antes de jogo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fluminense e Corinthians se uniram para prestar uma homenagem ao apresentador Silvio Santos, que faleceu na manhã deste sábado (17), aos 93 anos. O famoso ícone da televisão brasileira era torcedor de ambos os clubes, que se enfrentam no Maracanã pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do início da partida, um vídeo com os grandes momentos de Silvio Santos foi exibido nos telões do estádio. Em seguida, as equipes entraram em campo e posaram juntas com uma faixa que dizia: "O maior craque da TV brasileira. Nossa homenagem ao genial Silvio Santos".

Além disso, foi respeitado um minuto de silêncio em memória do empresário antes do jogo. Os capitães Thiago Silva, do Fluminense, e Hugo Souza, do Corinthians, usaram braçadeiras pretas como sinal de luto pela morte de Silvio Santos.

Mais cedo, o perfil oficial do Campeonato Brasileiro prestou uma homenagem ao apresentador, chamando o confronto entre Tricolor e Timão de "Clássico Silvio Santos". Embora Silvio Santos fosse torcedor do Fluminense, ele teve uma forte conexão com o Corinthians ao longo de sua vida, incluindo patrocínios da TeleSena, uma das principais empresas do Grupo Sílvio Santos, ao clube paulista em duas ocasiões.