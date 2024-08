Silvio Santos será sepultado com ritual judaico neste domingo

- Foto: Reprodução | SBT

O corpo do apresentador e empresário Silvio Santos será sepultado na manhã deste domingo, 18, no Cemitério Israelita do Butantan, em São Paulo. O dono do SBT morreu neste sábado, 17, aos 93 anos.

O velório de Silvio acontecerá em cerimônia fechada, apenas com a presença dos próprios entes queridos, respeitando a discrição que o apresentador pediu ainda em vida.

A cerimônia do enterro de Silvio Santos vai seguir a tradição judaica. O costume é que o enterro seja feito sem ostentação. De acordo com a Congregação Israelita Paulista (CIP), o objetivo é “frisar a igualdade de todos os seres humanos em sua morada final”. Assim, o enterro ocorre sem enfeites ou flores.

Pela tradição, não há o hábito de exibir o corpo em caixão aberto. Essa prática, segundo o costume judaico, é considerada um “desrespeito ao falecido”, conforme consta na cartilha do Cemitério Israelita de São Paulo. Por esse motivo, o corpo é coberto por um lençol.

Ainda conforme estabelece a CIP, os judeus não cultuam os mortos. Por isso, para evitar a idolatria, o local do sepultamento de Moisés, autor da Torá (livro sagrado judaico), é desconhecido, por exemplo.

A morte

Silvio Santos faleceu às 4h50 de sábado, 17, no hospital Albert Einstein. A instituição informou que ele foi vítima de uma broncopneumonia, após ter sido infectado pelo vírus H1N1. A pedido dele, o corpo foi levado do hospital diretamente ao cemitério.