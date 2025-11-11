Maior salário: saiba qual é a cidade que alcançou o topo do Brasil

Cidade possui uma das maiores concentrações de pessoas com ensino superior completo no Brasil - Foto: Divulgação prefeitura de Nova Lima

Com apenas 111 mil habitantes, a cidade fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte e deixou de ser apenas a "Cidade das Cachoeiras" para se tornar o epicentro do poder aquisitivo em Minas Gerais.

Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE, confirmam: Nova Lima ostenta a maior renda média mensal do trabalho do país, com impressionantes R$ 6.929,00.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O sucesso da cidade não é um mero acaso geográfico. Nova Lima soube capitalizar sua localização estratégica – vizinha de Belo Horizonte, mas abrigada pela exuberância da Serra do Rola Moça – para atrair um público altamente qualificado e com alto poder de consumo.

A paisagem é dominada por condomínios de luxo e bairros planejados (como Alphaville e Vale do Sereno), que oferecem uma combinação irresistível de segurança, privacidade e qualidade de vida em meio à Mata Atlântica.

Inovação e educação

| Foto: Divulgação prefeitura de Nova Lima

Embora a mineração permaneça uma base, a economia da cidade diversificou-se em direção a setores de alto valor agregado. A presença de um polo de tecnologia e saúde, incluindo a única fábrica nacional de insulina, atrai mão de obra altamente especializada.

A infraestrutura educacional acompanha a demanda: Nova Lima possui uma das maiores concentrações de pessoas com ensino superior completo no Brasil. Esse capital humano, impulsionado por salários competitivos do setor privado, é o verdadeiro motor da renda recorde.

Nova Lima, portanto, não é apenas um município rico; é um modelo de desenvolvimento que soube transformar seus ativos naturais e humanos em um padrão de vida que hoje lidera o ranking nacional de rendimentos.