RENDA PER CAPITA

Maior salário: saiba qual é a cidade que alcançou o topo do Brasil

Município tem renda média mensal por habitante de R$ 6.929,00

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

11/11/2025 - 18:42 h
Cidade possui uma das maiores concentrações de pessoas com ensino superior completo no Brasil
Cidade possui uma das maiores concentrações de pessoas com ensino superior completo no Brasil

Com apenas 111 mil habitantes, a cidade fica na Região Metropolitana de Belo Horizonte e deixou de ser apenas a "Cidade das Cachoeiras" para se tornar o epicentro do poder aquisitivo em Minas Gerais.

Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo IBGE, confirmam: Nova Lima ostenta a maior renda média mensal do trabalho do país, com impressionantes R$ 6.929,00.

O sucesso da cidade não é um mero acaso geográfico. Nova Lima soube capitalizar sua localização estratégica – vizinha de Belo Horizonte, mas abrigada pela exuberância da Serra do Rola Moça – para atrair um público altamente qualificado e com alto poder de consumo.

A paisagem é dominada por condomínios de luxo e bairros planejados (como Alphaville e Vale do Sereno), que oferecem uma combinação irresistível de segurança, privacidade e qualidade de vida em meio à Mata Atlântica.

Inovação e educação

Imagem ilustrativa da imagem Maior salário: saiba qual é a cidade que alcançou o topo do Brasil
| Foto: Divulgação prefeitura de Nova Lima

Embora a mineração permaneça uma base, a economia da cidade diversificou-se em direção a setores de alto valor agregado. A presença de um polo de tecnologia e saúde, incluindo a única fábrica nacional de insulina, atrai mão de obra altamente especializada.

A infraestrutura educacional acompanha a demanda: Nova Lima possui uma das maiores concentrações de pessoas com ensino superior completo no Brasil. Esse capital humano, impulsionado por salários competitivos do setor privado, é o verdadeiro motor da renda recorde.

Nova Lima, portanto, não é apenas um município rico; é um modelo de desenvolvimento que soube transformar seus ativos naturais e humanos em um padrão de vida que hoje lidera o ranking nacional de rendimentos.

x