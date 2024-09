Maior seca da história do Brasil afeta quase 1.500 cidades no país

Além das mudanças climáticas, a ação humana tem desempenhado um papel crucial nos incêndios. - Foto: Marcello Casal Jr | 08.05.2020

A maior seca já registrada no Brasil afeta 1.400 cidades com níveis extremos ou severos de estiagem. Em agosto de 2024, o mundo registrou o mês mais quente da história, com 13 dos últimos 14 meses apresentando uma elevação de 1,5°C nas temperaturas médias.

O pesquisador Giovanni Dolif, do Cemaden, afirmou, em entrevista ao 'Fantástico' , da TV Globo , que o aquecimento está se intensificando e já afeta o Brasil de maneira desproporcional. Ele destacou que, em São Paulo, as temperaturas ficaram dois graus acima da média no último inverno.

O climatologista Carlos Nobre também alertou que o planeta vive agora temperaturas que não eram vistas há 120 mil anos, o que provoca uma intensificação de eventos extremos, como secas, ondas de calor e incêndios florestais. "Esses fenômenos estão se tornando cada vez mais intensos e frequentes", comentou Nobre.

O Pantanal, uma das áreas mais ricas em biodiversidade do país, está em risco, devido aos incêndios , agravados pelo clima seco. A cientista Luciana Gatti explicou que o Cerrado , de onde nascem os rios que abastecem o Pantanal, já perdeu mais de 60% de sua vegetação, afetando gravemente a absorção de água subterrânea. Segundo ela, o desmatamento destruiu as raízes profundas que mantinham o fluxo dos rios, o que agora prejudica a capacidade do Pantanal de se sustentar.



Além das mudanças climáticas, a ação humana tem desempenhado um papel crucial nos incêndios. A Polícia Federal já identificou que a maioria das queimadas no país é provocada intencionalmente. Em Novo Progresso, no Pará , o mesmo grupo que foi responsável pelo “Dia do Fogo” de 2019 organizou novas queimadas para expandir áreas de grilagem.