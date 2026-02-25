Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMPOSTO DE RENDA

Malha fina: confira sete erros que você deve evitar na declaração

Desatenção em dados simples é a maior causa de retenção pela Receita Federal

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

25/02/2026 - 21:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Veja os erros que travam sua declaração de imposto de renda
Veja os erros que travam sua declaração de imposto de renda -

O período de entrega do Imposto de Renda desperta o receio da malha fina em milhões de contribuintes. No entanto, um levantamento do jornal Estado de Minas revela que a maioria das retenções não ocorre por tentativas de fraude, mas por falhas simples de digitação e desatenção.

A Receita Federal utiliza um sistema avançado de cruzamento de dados que identifica instantaneamente divergências entre o que você declara e o que empresas, bancos e hospitais informam. Para garantir tranquilidade, confira os equívocos que você precisa evitar.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os principais gatilhos de retenção no Fisco

1. Omitir rendimentos: Este é o erro número um. Aluguéis, trabalhos extras (freelancers), pensões e rendimentos de aplicações devem ser informados, e não apenas o salário principal.

2. Dados de dependentes: O CPF é obrigatório para todos, inclusive recém-nascidos. Se o dependente recebeu qualquer valor (como bolsa de estágio), esse rendimento deve ser somado à sua declaração.

3. Despesas médicas sem lastro: Só deduza gastos com saúde se possuir recibos ou notas fiscais com o CPF ou CNPJ do prestador. Despesas não dedutíveis lançadas por erro levam direto à análise detalhada.

4. Erros de digitação: Um ponto ou vírgula no lugar errado em valores de rendimentos ou no preenchimento de documentos pode travar o processamento.

5. Variação patrimonial incompatível: Se você comprou um bem caro, sua renda informada precisa ser suficiente para justificar essa aquisição. Caso contrário, a Receita Federal solicitará a comprovação da origem do dinheiro.

6. Esquecer o emprego anterior: Se você mudou de empresa durante o ano-base, é obrigatório declarar os rendimentos de todos os empregadores.

7. Atualização indevida de bens: Imóveis e veículos não devem ser atualizados pelo valor de mercado ou inflação. O valor deve ser o de aquisição, salvo se houver reformas comprovadas por notas fiscais.

Leia Também:

Quer pagar menos IR? Veja deduções que podem aumentar sua restituição
Imposto de Renda 2026: saiba se gastos no cartão de crédito podem levar à malha fina
Imposto de Renda 2026: veja prazos e se você já é obrigado a declarar

Como garantir uma declaração segura

A principal recomendação para não cair na malha fina é a revisão rigorosa. O Fisco permite a retificação da declaração caso você perceba o erro antes de ser intimado.

Utilize sempre o site oficial da Receita Federal para sanar dúvidas técnicas e mantenha todos os comprovantes guardados por, no mínimo, cinco anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia imposto de renda 2026 IR 2026 Malha Fina Receita Federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Veja os erros que travam sua declaração de imposto de renda
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Veja os erros que travam sua declaração de imposto de renda
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Veja os erros que travam sua declaração de imposto de renda
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

Veja os erros que travam sua declaração de imposto de renda
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x