Malha fina: confira sete erros que você deve evitar na declaração

Veja os erros que travam sua declaração de imposto de renda

O período de entrega do Imposto de Renda desperta o receio da malha fina em milhões de contribuintes. No entanto, um levantamento do jornal Estado de Minas revela que a maioria das retenções não ocorre por tentativas de fraude, mas por falhas simples de digitação e desatenção.

A Receita Federal utiliza um sistema avançado de cruzamento de dados que identifica instantaneamente divergências entre o que você declara e o que empresas, bancos e hospitais informam. Para garantir tranquilidade, confira os equívocos que você precisa evitar.

Os principais gatilhos de retenção no Fisco

1. Omitir rendimentos: Este é o erro número um. Aluguéis, trabalhos extras (freelancers), pensões e rendimentos de aplicações devem ser informados, e não apenas o salário principal.

2. Dados de dependentes: O CPF é obrigatório para todos, inclusive recém-nascidos. Se o dependente recebeu qualquer valor (como bolsa de estágio), esse rendimento deve ser somado à sua declaração.

3. Despesas médicas sem lastro: Só deduza gastos com saúde se possuir recibos ou notas fiscais com o CPF ou CNPJ do prestador. Despesas não dedutíveis lançadas por erro levam direto à análise detalhada.

4. Erros de digitação: Um ponto ou vírgula no lugar errado em valores de rendimentos ou no preenchimento de documentos pode travar o processamento.

5. Variação patrimonial incompatível: Se você comprou um bem caro, sua renda informada precisa ser suficiente para justificar essa aquisição. Caso contrário, a Receita Federal solicitará a comprovação da origem do dinheiro.

6. Esquecer o emprego anterior: Se você mudou de empresa durante o ano-base, é obrigatório declarar os rendimentos de todos os empregadores.

7. Atualização indevida de bens: Imóveis e veículos não devem ser atualizados pelo valor de mercado ou inflação. O valor deve ser o de aquisição, salvo se houver reformas comprovadas por notas fiscais.

Como garantir uma declaração segura

A principal recomendação para não cair na malha fina é a revisão rigorosa. O Fisco permite a retificação da declaração caso você perceba o erro antes de ser intimado.

Utilize sempre o site oficial da Receita Federal para sanar dúvidas técnicas e mantenha todos os comprovantes guardados por, no mínimo, cinco anos.