Mapa das facções é usado por motoristas e policiais para evitar perigo

O mapa foi criado pelo dono da página 'Pega a Visão RJ' - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após a determinação de facções criminosas como o Comando Vermelho (CV), da proibição de circulação de motoristas por aplicativos, taxistas e motoboys em áreas dominadas pelo crime organizado, no Rio de Janeiro, um mapa das facções passou a circular nas redes sociais.

A ferramenta tem auxiliado os profissionais e servido de material de divulgação para tornar público as áreas dominadas pelos principais grupos criminosos da capital fluminense, sendo usada por motoristas de aplicativos e até mesmo policiais.

Mapa das facções

O mapa foi criado pelo mesmo dono da página 'Pega a Visão RJ', no ano passado, e acumula milhões de visualizações. A ideia veio após a morte de um amigo do criador, que prefere se manter no anonimato. Na época, o motoboy desapareceu no Complexo de Israel após entrar no local sem conhecimento da atuação do tráfico.

O criador explicou que a ferramenta funciona ao utilizar como uma extensão do Google Maps. No mapa, as áreas são marcadas com as siglas CV (Comando Vermelho), TCP (Terceiro Comando Puro) e M (Milícias), este último grupo responsável por diversas ameaças ao idealizador.

Inserido em uma plataforma semelhante ao Google Maps, para acessar o mapa é cobrado uma taxa de R$ 10, que serve como forma de limitar o uso do conteúdo sem dar os devidos créditos. Porém, prévias são compartilhadas nos perfis 'Pega a Visão RJ' no Instagram e também no X (antigo Twitter).

O criador detalhou que as atualizações são feitas quase que diariamente e com base em informações dos moradores, fontes policiais e da imprensa. "Sempre tentamos confirmar com mais de uma pessoa do local e com matérias jornalísticas. Já recebemos informações falsas", aponta ao UOL.

Avaliação positiva e ampliação

De acordo com ele, a ferramenta tem tido resultado positivo. "Recebo agradecimentos todo dia no Instagram, no Telegram e no X. Muita gente diz que o mapa ajudou a evitar uma tragédia".

Apesar do sucesso, o idealizador descarta a possibilidade de expandir para outros estados, pois tem foco no Rio de Janeiro, onde conhece diversas comunidades. Mas, revela que a ideia já foi "copiada". "No Espírito Santo, tenho um amigo que faz algo parecido", conta.

Cooperativa de facção criminosa

Como motivação para a decisão do CV de proibir a circulação de motoristas por aplicativos, taxistas e motoboys, foi revelado que a facção criminosa criou cooperativas para explorar o transporte alternativo nas localidades onde dominam.

Em ordem divulgada pela organização criminosa, os motoristas podem estar sujeitos a pena de morte pelos traficantes caso transportem passageiros tanto na Baixada Fluminense quanto nas zonas Norte e Oeste do Rio, regiões controladas pelo CV.