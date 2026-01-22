Marinha encerra buscas em rio por crianças desaparecidas no Maranhão

Ághata Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, estão desaparecidos no Maranhão - Foto: Arquivo pessoal

A Marinha encerrou as buscas aquáticas no Rio Mearim pelos irmãos desaparecidos na cidade de Bacabal, no interior do Maranhão, na noite desta quinta-feira, 22. Cães farejadores seguiram o rastro de Ághata Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, até as margens do rio, mas nenhum vestígio concreto das crianças foi localizado.

O capitão Simões, da Marinha, informou que as equipes realizaram varreduras em pontos considerados estratégicos após a identificação da possível passagem das crianças pela região do rio.

Segundo ele, as buscas ocorreram de forma ininterrupta durante cinco dias, cobrindo cerca de 19 quilômetros do Rio Mearim, de forma que cinco destes foram analisados de maneira minuciosa.

“Até o momento, 11 pontos de interesse foram identificados. Esses locais foram repassados aos mergulhadores do Corpo de Bombeiros para verificar se havia algum vestígio [...] Na parte fluvial e subaquática, esgotamos a possibilidade de as crianças ou vestígios estarem neste trecho do rio, que era considerado o de maior probabilidade”, disse Simões.

Centenas de pessoas, entre militares da Marinha e do Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros do Maranhão, policiais, agentes do ICMBio e voluntários, atuam para encontrar os irmãos durante 19 dias.

Expectativa positiva

O coronel Duque, do Exército Brasileiro (EB), informou que a ausência de corpos ou vestígios pode ser um sinal de que as crianças possam ser encontradas com vida em outro local. Segundo ele, uma equipe especializada em rastreamento do Exército permanecerá na região para atuar em áreas de acesso mais complexo.