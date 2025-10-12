Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SÃO PAULO

Marquise desaba e deixa pedreiros feridos

As vítimas têm 46 e 51 anos, foram socorridas e levadas ainda conscientes para os prontos-socorros

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 13:48 h
Cenas foram registradas como câmeras de segurança
Cenas foram registradas como câmeras de segurança -

Uma marquise de concreto desabou na tarde deste sábado, 11, e atingiu dois pedreiros que trabalhavam na Avenida Duque de Caxias, no bairro de Campos Elíseos, em São Paulo (SP).

As vítimas têm 46 e 51 anos, foram socorridas e levadas ainda conscientes para os prontos-socorros do Tatuapé e de Santana e não correm risco de morte.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Serial killer? Aluna de direito é presa por envenenar quatro colegas
Frentista é morta pelo ex-companheiro em posto de gasolina; veja vídeo
Ex-marido mata enfermeira asfixiada na frente do filho de 2 anos

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência e ajudaram no isolamento da área.

A perícia foi também foi acionada para entender o que provocou a queda da estrutura. O caso foi registrado como desabamento ou desmoronamento no 2° DP (Bom Retiro).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente construção São Paulo Segurança

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cenas foram registradas como câmeras de segurança
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Cenas foram registradas como câmeras de segurança
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

Cenas foram registradas como câmeras de segurança
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Cenas foram registradas como câmeras de segurança
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x