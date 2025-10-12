SÃO PAULO
Marquise desaba e deixa pedreiros feridos
As vítimas têm 46 e 51 anos, foram socorridas e levadas ainda conscientes para os prontos-socorros
Por Redação
Uma marquise de concreto desabou na tarde deste sábado, 11, e atingiu dois pedreiros que trabalhavam na Avenida Duque de Caxias, no bairro de Campos Elíseos, em São Paulo (SP).
As vítimas têm 46 e 51 anos, foram socorridas e levadas ainda conscientes para os prontos-socorros do Tatuapé e de Santana e não correm risco de morte.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência e ajudaram no isolamento da área.
A perícia foi também foi acionada para entender o que provocou a queda da estrutura. O caso foi registrado como desabamento ou desmoronamento no 2° DP (Bom Retiro).
