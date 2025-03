MC morre afogado após mergulhar em lago para resgatar cadela

O cantor Luan Oliveira, conhecido como Corre Kid - Foto: Reprodução/Redes sociais

O corpo de um cantor de 25 anos foi encontrado, na manhã de quinta-feira, 6, dentro de um lago em Cotia (SP). Luan Oliveira, também conhecido como "Corre Kid", estava desaparecido desde a tarde de quarta, 5.

Segundo informações de amigos, o rapaz havia pulado na água para salvar sua cadela de um afogamento. O animal conseguiu retornar às margens do lago, mas ele não. Seu corpo foi localizado cerca de 19h depois, por mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

Em relato nas redes sociais, Muga, amigo de Luan, disse que o cantor teria deixado o celular na beirada do lago para, então, entrar na água. No aparelho, ao qual ele tem acesso, encontrou um vídeo que afirma ter sido registrado por Corre Kid momentos antes do ocorrido.

Luan já havia lançado cerca de 20 músicas em plataformas digitais, tanto próprias quanto fruto de parcerias. Seu estilo era puxado para o trap.

Nas redes, colegas e amigos lamentaram a morte do jovem. "O Corre Kid foi um herói. Ele entrou mesmo sem saber nadar num lago para salvar a sua cadela, a Zaira, e cara, ele foi um anjo", disse o artista Alvaflex.

"Sua energia e suas músicas vão ficar guardadas com a gente para sempre", disse a criadora de conteúdo digital Isabela Machado.

O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como morte suspeita. O corpo de Luan foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser periciado.