Polícia desarticula esquema de produção de crack dentro de presídio

Apurações indicam que os agentes penitenciários envolvidos no esquema recebiam suborno - Foto: Reprodução / Tv Globo

A Polícia Federal deflagrou uma operação para desmantelar um esquema criminoso que envolvia presos e agentes penitenciários no Presídio de Igarassu, em Pernambuco. Segundo as investigações, agentes penais recebiam propina para permitir a entrada de objetos proibidos e manter um laboratório clandestino de produção de drogas dentro da unidade prisional.

De acordo com as informações obtidas pela TV Globo, o crack era produzido em um espaço destinado à ressocialização dos detentos, sem a devida fiscalização do Estado. O material entorpecente era armazenado em embalagens de quentinhas, facilitando sua distribuição dentro e fora da prisão.

As apurações indicam que os agentes penitenciários envolvidos no esquema recebiam suborno em forma de joias, celulares e grandes quantias em dinheiro. Um dos investigados, Eronildo dos Santos, teria utilizado os valores ilícitos para construir uma piscina em sua residência.

O então diretor do presídio, Charles Belarmino de Queiroz, é apontado como um dos principais articuladores do esquema. A investigação teve início após a apreensão de um telefone celular pertencente a Lyferson Barbosa da Silva, detento que seria o líder da organização criminosa dentro da unidade prisional. Em diversos vídeos analisados pela polícia, Lyferson aparece operando o esquema ao longo do tempo.