McDonald's testa loja sem atendentes nos EUA; entenda

O McDonald’s está introduzindo um novo formato de atendimento nos EUA que elimina a necessidade de caixas operados por humanos. A nova tecnologia inclui estações de pedidos digitais que aceitam dinheiro e dão troco, permitindo aos clientes evitar o balcão.

Segundo O Globo, atualmente em alguns restaurantes, esse sistema reduz a dependência dos trabalhadores para operar caixas, liberando-os para outras funções, como entrega de pedidos. Embora o novo modelo promova o uso de quiosques e aplicativos móveis, clientes ainda podem optar por fazer pedidos no balcão, onde menus impressos estarão disponíveis.

De acordo com a empresa, a mudança visa atender à crescente demanda por opções digitais e melhorar a eficiência no atendimento.

O McDonald’s não tem um cronograma definido para a implementação completa dessa tecnologia, que também está remodelando o papel dos funcionários, com alguns assumindo funções de "líderes de experiência do cliente" para ajudar os consumidores.