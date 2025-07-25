Menu
HOME > BRASIL
ABSURDO?

McLanche infeliz? Cliente denuncia falha bizarra em pedido do McDonald's

Publicitária de 37 anos diz que irá acionar a Justiça por descaso e falta de respeito.

Por Redação

25/07/2025 - 17:34 h
Hambúrguer simplesmente não estava dentro do pão
Hambúrguer simplesmente não estava dentro do pão

O que era para ser um momento de descontração ao fim do dia se transformou em frustração para a publicitária Letícia Mattos, de 37 anos. Moradora de Botafogo, na Zona Sul do Rio, ela e o marido decidiram fazer um lanche no fim da noite e optaram por pedir uma promoção do McDonald's pelo aplicativo iFood.

O combo incluía dois sanduíches, batata frita e uma Coca-Cola zero. O pedido foi feito em uma unidade da rede localizada na Rua Voluntários da Pátria, nas proximidades da residência do casal. Porém, ao abrir a embalagem por volta das 21h30, Letícia se deparou com uma surpresa desagradável: o hambúrguer simplesmente não estava entre os pães.

Publicitária afirmou que pretende processar a empresa
Publicitária afirmou que pretende processar a empresa | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Letícia entrou em contato com a loja por meio do aplicativo e relatou o erro. A resposta inicial da lanchonete foi de descrença: segundo o atendente, o erro relatado era “impossível”. Após insistência, a loja se comprometeu a reenviar o lanche, mas o novo pedido nunca chegou. “Esperei por quase três horas e nada. Além disso, não houve sequer um pedido de desculpas”, relatou.

Indignada com o tratamento recebido, a publicitária afirmou que pretende processar a empresa. “Não foi só pelo lanche. Foi pelo descaso. Me senti desrespeitada e resolvi me manifestar”, declarou.

