Mega da Virada 2024: confira mitos e verdades sobre o sorteio

Não é de hoje que a possibilidade de se tornar milionário da noite para o dia mexe com o imaginário dos brasileiros. Todo ano o sorteio da Mega da Virada renova a possibilidade de enriquecimento imediato. Afinal, é natural sonhar com uma vida melhor, com um recomeço, que uma boa quantia no bolso pode realizar.

Infelizmente, é comum surgirem boatos e notícias falsas, as famosas fake news, sobre os sorteios. Esses boatos podem deixar o apostador receoso com relação à idoneidade das Loterias CAIXA e preocupados com a segurança ao tentar seu palpite.

Então vamos desvendar alguns dos principais mitos sobre o sorteio da Mega da Virada e demais modalidades de jogos disponíveis. Com as informações certas, o apostador pode ficar tranquilo e confiante quanto à credibilidade dos sorteios. Confira:

Existem bolinhas mais leves que outras?

Essa é uma das principais Fake News espalhadas às vésperas dos sorteios. As notícias falsas indicam que algumas bolinhas são mais fáceis de ser sorteadas por serem mais leves e assim, caírem do globo da sorte, conferindo previsibilidade ao sorteio.

Na verdade, todas as bolinhas utilizadas nos sorteios das Loterias CAIXA são fabricadas em borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro, de 66 gramas e 50 milímetros, respectivamente.

Essas características são verificadas regularmente para garantir a imparcialidade do processo. A análise técnica das bolas utilizadas é realizada periodicamente, por um instituto de metrologia especializado, com o objetivo de atestar a integridade e aleatoriedade dos sorteios, garantindo que cada bola possui a mesma condição física e a mesma probabilidade de ser sorteada.

As apostas contempladas são sempre das mesmas regiões?

Há quem acredite que os ganhadores das Loterias CAIXA são sempre das mesmas regiões, gerando especulações sobre uma possível preferência geográfica. Porém, essa é apenas mais uma fake news. Os ganhadores são determinados exclusivamente pela aleatoriedade dos números sorteados. Qualquer pessoa, de qualquer localidade do Brasil, pode ser premiada.

Quanto mais apostas forem registradas em determinado lugar, mais chances de um prêmio sair naquele local, proporcionalmente. No entanto, não é possível estimar ou prever qualquer resultado já que todos os números possuem a mesma chance de serem sorteados, o que torna possível que qualquer apostador seja ganhador, dependendo apenas da combinação apostada e do fator sorte.

Fiscalização dos sorteios

Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pela CAIXA em seu perfil do Youtube e pela página das Loterias CAIXA no Facebook. E, apesar disso, ainda existem notícias falsas que circula sobre a fiscalização dos sorteios, o que acaba levantando desconfianças quanto à transparência do processo. Na verdade, existem regras a serem cumpridas e além disso, os sorteios são acompanhados por auditores independentes que garantem a lisura e transparência do processo. A CAIXA observa rigorosos protocolos de segurança, para que os resultados sejam justos e imparciais.

Privacidade dos ganhadores

Outra informação falsa que circula por aí é de que a CAIXA sabe quem são os ganhadores antes mesmo deles se apresentarem publicamente. A identificação do apostador não é vinculada ao registro da aposta, mesmo àquelas feitas em ambiente eletrônico.

Então, somente quando o ganhador de um sorteio se apresenta para receber o prêmio, portando o comprovante da aposta, sua identidade é revelada.

Além disso, a privacidade dos ganhadores é respeitada e sua identidade preservada, com base nas diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Apostas online: segurança garantida

Por fim, uma das fake news mais preocupantes é a de que as apostas feitas pela internet não são seguras. É importante desmistificar essa informação. A CAIXA disponibiliza canais oficiais e seguros para realizar apostas online em suas loterias. Essas plataformas são protegidas por medidas de segurança rigorosas, garantindo a proteção dos dados pessoais e a integridade das transações.

O apostador que opta por utilizar o portal Loterias CAIXA ou app Loterias CAIXA tem a transação registrada em uma base central de apostas. Além do concurso e dos números escolhidos, cada aposta fica registrada com data, hora, número do bilhete, código de segurança e outras informações que identificam de forma única a operação.

Fique ligado para não perder o sorteio

Na noite de Ano Novo, 31 de dezembro, às 20h, o sorteio acontece ao vivo pela TV. No Youtube da CAIXA e no perfil das Loterias CAIXA no Facebook também é possível acompanhar a transmissão. As apostas encerram às 18h e você pode fazer registar seu palpite nas lotéricas de todo o país, pelo Internet Banking, app Loterias CAIXA ou portal Loterias CAIXA. A aposta simples custa R$ 5,00. Saiba mais no site das Loterias CAIXA.

Repasses sociais

O valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA constitui um importante instrumento para promover o desenvolvimento social do Brasil, pois quase metade valor é destinado a programas e projetos sociais nas áreas de esporte, cultura, seguridade social, saúde e segurança pública, entre outros.

Mais informações sobre os repasses sociais e acompanhamento mensal podem ser acessadas no app Loterias CAIXA ou no site da CAIXA.

Jogo Responsável

Somente pessoas acima dos 18 anos podem realizar apostas. Por isso, existe o Jogo Responsável, um conjunto de ações adotado por empresas com o objetivo de evitar que menores façam apostas, bem como orientar sobre a prevenção e tratamento aos danos relacionados a jogo. Mais informações sobre o tema estão disponíveis no site Jogo Responsável da CAIXA.