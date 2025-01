Mega da Virada: três apostas vencedoras vão embolsar sozinhas R$ 80 milhões

Mega da Virada foi sorteada no dia 31 de dezembro - Foto: Joedson Alves Agência Brasil

Três das oito apostas que acertaram as seis dezenas da Mega da Virada foram feitas de forma individual. Com isso, cada pessoa sortuda leva sozinha a bolada de R$ 79,4 milhões. As outras cinco apostas vencedoras foram por meio de 'bolões'. O sorteio para o maior prêmio já registrado nas loterias brasileiras, de R$ 635.486.165,38 (mais de R$ 635 milhões), foi realizado na noite de terça-feira, 31, último dia do ano.

Além disso, 2.201 apostas acertaram 5 dezenas e levaram R$ 65.895,79 cada. Outras 190.779 apostas tiveram 4 acertos e garantiram R$ 1.086,04 cada.

Os sortudos foram de Brasília - DF: 2 apostas, Nova Lima- MG: 1 aposta, Curitiba - PR: 2 apostas, Pinhais - PR: 1 aposta, Osasco- SP: 1 aposta e Tupa - SP: 1 aposta.