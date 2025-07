Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 46 milhões

Prêmio principal acumulou e deve chegar a R$ 46 milhões - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2.887 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado, 12, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e deve chegar a R$ 46 milhões no próximo sorteio, marcado para terça-feira, 15.

Dezenas sorteadas

Os números sorteados foram: 14 – 29 – 30 – 50 – 53 – 57.

Apesar de nenhum ganhador da faixa principal, outras apostas foram premiadas:

39 apostas acertaram cinco dezenas e levam R$ 96.688,72 cada;

3.189 apostas fizeram a quadra e recebem R$ 1.689,22 por bilhete.

Como participar do próximo sorteio

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal. Para jogar online, é preciso ter 18 anos ou mais, fazer um cadastro e pagar com cartão de crédito.

Chances de ganhar

As probabilidades variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Na aposta simples, com seis números e custo de R$ 6, a chance de faturar o prêmio máximo é de 1 em 50.063.860. Já quem optar pela aposta mais ampla, com 15 números, que custa R$ 22.522,50, tem uma chance em 10.003, segundo a Caixa.