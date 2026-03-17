LOTERIAS
Mega-Sena sorteia R$ 105 milhões nesta terça-feira; confira resultados
Caixa Econômica Federal também sorteou as dezenas da Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte
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O concurso 2985 da Mega-Sena sorteou, na noite desta terça-feira, 17, cerca de R$ 105 milhões. Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Veja os resultados:
06 – 08 – 21 – 32 – 41 – 60.
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Confira outros resultados
Lotofácil 3638
02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25
Quina 6979
09 – 10 – 26 – 44 – 72
Timemania 2368
19 – 24 – 26 – 45 – 66 – 75 – 77
Time do coração
Sport/PE
Dia de sorte 1189
01 – 02 – 07 – 12 – 19 – 23 – 28
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