Mega-Sena sorteia R$ 105 milhões nesta terça-feira; confira resultados

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- Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

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O concurso 2985 da Mega-Sena sorteou, na noite desta terça-feira, 17, cerca de R$ 105 milhões. Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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