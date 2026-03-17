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LOTERIAS

Mega-Sena sorteia R$ 105 milhões nesta terça-feira; confira resultados

Caixa Econômica Federal também sorteou as dezenas da Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

17/03/2026 - 22:49 h

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Imagem ilustrativa da imagem Mega-Sena sorteia R$ 105 milhões nesta terça-feira; confira resultados
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O concurso 2985 da Mega-Sena sorteou, na noite desta terça-feira, 17, cerca de R$ 105 milhões. Os números foram sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Veja os resultados:

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06 – 08 – 21 – 32 – 41 – 60.

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Confira outros resultados

Lotofácil 3638

02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25

Quina 6979

09 – 10 – 26 – 44 – 72

Timemania 2368

19 – 24 – 26 – 45 – 66 – 75 – 77

Time do coração

Sport/PE

Dia de sorte 1189

01 – 02 – 07 – 12 – 19 – 23 – 28

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Tags:

Loterias Mega-sena sorteio

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