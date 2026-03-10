LOTERIAS
Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões nesta terça-feira; confira resultados
Também foram sorteados os concursos 3632 da Lotofácil, 6972 da Quina, 2365 da Timemania e o 1186 do Dia de Sorte
Siga o A TARDE no Google
A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta terça-feira, 10, R$ 60 milhões no concurso 2982 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Também foram sorteados os concursos 3632 da Lotofácil, 6972 da Quina, 2365 da Timemania e o 1186 do Dia de Sorte.
Leia Também:
Confira os resultados
Mega-Sena 2982
35 – 41 – 02 – 46 – 58 – 49.
Lotofácil 3632
20 – 03 – 19 – 05 – 09 – 21 – 06 – 02 – 01 – 17 – 10 – 15 – 22 – 25 – 23.
Quina 6972
33 – 12 – 13 – 25 – 59.
Timemania 2365
17 – 29 – 03 – 07 – 38 – 50 – 08.
Time do coração
10/Atlético Mineiro.
Dia de Sorte 1186
17 – 04 – 19 – 20 – 10 – 26 – 14.
Mês da sorte
04 – abril.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes