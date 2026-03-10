Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões nesta terça-feira; confira resultados

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta terça-feira, 10, R$ 60 milhões no concurso 2982 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Também foram sorteados os concursos 3632 da Lotofácil, 6972 da Quina, 2365 da Timemania e o 1186 do Dia de Sorte.

Confira os resultados

Mega-Sena 2982

35 – 41 – 02 – 46 – 58 – 49.

Lotofácil 3632

20 – 03 – 19 – 05 – 09 – 21 – 06 – 02 – 01 – 17 – 10 – 15 – 22 – 25 – 23.

Quina 6972

33 – 12 – 13 – 25 – 59.

Timemania 2365

17 – 29 – 03 – 07 – 38 – 50 – 08.

Time do coração

10/Atlético Mineiro.

Dia de Sorte 1186

17 – 04 – 19 – 20 – 10 – 26 – 14.

Mês da sorte

04 – abril.