Melody fica presa em enchente e precisa abandonar carro; veja vídeo
Situação foi compartilhada pela artista nas redes sociais
Uma enchente no Rio de Janeiro pegou de surpresa a cantora Melody, que saiu de São Paulo de carro e ficou presa em meio à inundação nesta segunda-feira, 9. A artista foi obrigada a abandonar o veículo em que estava e andar na água para sair do local.
Ela compartilhou a situação nas redes sociais e chegou a brincar com o episódio ao utilizar sua música "JETSKI", com Pedro Sampaio e MC Meno K, em um dos stories publicados.
"Gente, olha a situação. O carro encheu de água, tivemos que abandonar o carro. Conhecemos um rapaz [que nos ajudou], e fomos para a casa dele, mas as coisas ficaram no carro", relatou ela em um dos stories, no qual se comunicava com um amigo.
Em uma das imagens é possível ver uma placa indicando Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, uma das áreas fortemente atingidas pelas chuvas desta segunda.
Além de causar alagamentos e um deslizamento de terra, a chuva deixou ao menos dois feridos no Rio nesta segunda. Um homem e uma mulher foram socorridos pelos bombeiros após sofrerem descargas elétricas em Copacabana.
Confira os registros da situação
mds a melody ficou presa dentro do carro em uma enchente no rio de janeiro GENTE pic.twitter.com/zyO7DElWzc— glay (@glayzinhooo) February 9, 2026
