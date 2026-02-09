Menu
E O JETSKI?

Melody fica presa em enchente e precisa abandonar carro; veja vídeo

Situação foi compartilhada pela artista nas redes sociais

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

09/02/2026 - 22:30 h

A cantora Melody ficou presa em uma enchente no Rio de Janeiro
Uma enchente no Rio de Janeiro pegou de surpresa a cantora Melody, que saiu de São Paulo de carro e ficou presa em meio à inundação nesta segunda-feira, 9. A artista foi obrigada a abandonar o veículo em que estava e andar na água para sair do local.

Ela compartilhou a situação nas redes sociais e chegou a brincar com o episódio ao utilizar sua música "JETSKI", com Pedro Sampaio e MC Meno K, em um dos stories publicados.

"Gente, olha a situação. O carro encheu de água, tivemos que abandonar o carro. Conhecemos um rapaz [que nos ajudou], e fomos para a casa dele, mas as coisas ficaram no carro", relatou ela em um dos stories, no qual se comunicava com um amigo.

Em uma das imagens é possível ver uma placa indicando Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, uma das áreas fortemente atingidas pelas chuvas desta segunda.

Além de causar alagamentos e um deslizamento de terra, a chuva deixou ao menos dois feridos no Rio nesta segunda. Um homem e uma mulher foram socorridos pelos bombeiros após sofrerem descargas elétricas em Copacabana.

Confira os registros da situação

