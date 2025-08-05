Menina de 4 anos morre em escola após ser atingida por penteadeira

Alice, que era gêmea, completou 4 anos, na segunda-feira, 4 de agosto - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma menina, de quatro anos, identificada pelo prenome Alice, morreu na tarde desta terça-feira, 5, após ser atingida por uma penteadeira, dentro do Cev Colégio, que fica na Avenida Presidente Kennedy, bairro Morada do Sol, Zona Leste de Teresina, no Piauí. A garotinha, que é filha de um major do Exército, brincava em uma sala de brinquedos da escola, quando o móvel caiu sobre ela.

Os investigadores já tiveram acesso a vídeos do momento do acidente e testemunhas serão ouvidas nesta quarta, 6. Segundo o delegado Hugo de Alcântara, responsável pelas investigações, familiares e funcionários da escola já foram ouvidos preliminarmente sobre o acidente. As informações são do G1.

"Estão todos abalados, conversei com familiar, com tio, conversei com os responsáveis da escola, já foram feitas as intimações para amanhã", revelou.

Por meio de nota, a direção da escola lamentou o ocorrido e disse estar dando apoio e suporte psicológico à comunidade escolar, e que as atividades estão suspensas nesta semana. As aulas devem ser retomadas na próxima segunda-feira, 11.

"O CEV Colégio lamenta profundamente o falecimento de uma de nossas alunas, ocorrido na tarde desta terça-feira, 5 de agosto. Nos solidarizamos com a família e amigos neste momento de imensa dor, oferecendo todo o nosso apoio e acolhimento. Também estamos disponibilizando suporte psicológico à comunidade escolar. Em respeito à memória da aluna e ao luto de todos, nossas atividades estão suspensas nesta semana".

O corpo da pequena Alice, que fez aniversário na segunda-feira, 4, estava sendo velado na funerária Pax União, no Centro de Teresina, até a tarde dessa terça-feira, 5. Não há informações se já houve o sepultamento.