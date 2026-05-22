Menina sofre choque anafilático após irmão confundir cobra com minhoca
A criança foi picada pelo animal e está internada
Uma menina, de apenas 4 anos de idade, sofreu três choques anafiláticos após picada por uma cobra coral em casa. O caso aconteceu na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, onde o irmão da criança confundiu o animal venenoso com uma minhoca.
Segundo informações divulgadas pela própria mãe da criança, identificada como Jéssica Schutell, a garota teve um pico agudo de reação alérgica e quase morreu, precisando de 10 dias internada para se recuperar.
“Na hora, meu marido já viu que era uma cobra-coral. Peguei ela e documentos, ele pegou um pote e capturou a cobra. Saímos às pressas para o primeiro pronto-atendimento que havia”, disse ela em entrevista concedida ao g1.
Apesar do susto, Jéssica garantiu que a pequena Olívia está se recuperando bem. “Foi tudo muito rápido e acredito que foi isso que ajudou a recuperação dela ser tão rápida também”, afirmou.