HOME > BRASIL

ALERTA

Menina sofre choque anafilático após irmão confundir cobra com minhoca

A criança foi picada pelo animal e está internada

Franciely Gomes
Por
A criança foi picada por uma cobra coral - Foto: Ilustrativa | Magnific

Uma menina, de apenas 4 anos de idade, sofreu três choques anafiláticos após picada por uma cobra coral em casa. O caso aconteceu na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, onde o irmão da criança confundiu o animal venenoso com uma minhoca.

Segundo informações divulgadas pela própria mãe da criança, identificada como Jéssica Schutell, a garota teve um pico agudo de reação alérgica e quase morreu, precisando de 10 dias internada para se recuperar.

“Na hora, meu marido já viu que era uma cobra-coral. Peguei ela e documentos, ele pegou um pote e capturou a cobra. Saímos às pressas para o primeiro pronto-atendimento que havia”, disse ela em entrevista concedida ao g1.

Registro da garotinha internada e da cobra - Foto: Arquivo pessoal | g1

Apesar do susto, Jéssica garantiu que a pequena Olívia está se recuperando bem. “Foi tudo muito rápido e acredito que foi isso que ajudou a recuperação dela ser tão rápida também”, afirmou.

